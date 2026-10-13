Gilat anunció hoy que su subsidiaria peruana, Gilat Perú, ha firmado un acuerdo por USD 28 millones con Pronatel (Programa Nacional de Telecomunicaciones), el programa nacional de telecomunicaciones del Perú, para modernizar la conectividad de banda ancha en toda la región Ica.

Se espera que la construcción del proyecto se complete a mediados de 2027, seguida de una fase operativa de siete años.

El proyecto de Ica marca la quinta región del Perú en recibir una modernización de su red de banda ancha desde 2025. La red modernizada brindará velocidades de internet 20 veces más rápidas que las disponibles actualmente a 116 instituciones públicas en toda la región Ica y proporcionará acceso gratuito a Wi-Fi en 30 plazas públicas.

“Este proyecto para incrementar las velocidades de conectividad en Ica fortalecerá la conectividad de las instituciones públicas y ampliará el acceso gratuito a internet para los ciudadanos. A través de PRONATEL, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa impulsando iniciativas orientadas a traducir una mayor capacidad de conectividad en mejores servicios y oportunidades para las personas, contribuyendo a cerrar la brecha digital”, señaló Rafael Arias Velarde, Director Ejecutivo de Pronatel.

La modernización fortalecerá la capacidad de la red para atender las necesidades de conectividad de instituciones ubicadas en diferentes lugares y entornos operativos, y respaldará su capacidad para acceder y brindar servicios digitales esenciales, incluidos educación, salud y seguridad pública. La infraestructura de red mejorada también proporcionará una base más sólida para que las instituciones puedan responder a las necesidades de conectividad en evolución de la región.

“Una conectividad sólida es esencial para permitir que las instituciones públicas y las comunidades accedan a servicios y oportunidades digitales. Gilat Perú ha desarrollado esta experiencia a lo largo de los años con el despliegue, modernización y operación de redes de gran escala en todo el país. Estamos orgullosos de llevar esa experiencia a Ica, fortaleciendo la infraestructura que conecta a las instituciones públicas y ampliando el acceso a internet para las comunidades de toda la región”, agregó Arieh Rohrstock, Presidente de Gilat Perú.