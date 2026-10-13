El proyecto modernizara la conectividad de banda ancha en toda la región Ica. La red modernizada brindará velocidades de internet 20 veces más rápidas que las disponibles actualmente a 116 instituciones públicas en toda la región. Foto. EC.
El proyecto modernizara la conectividad de banda ancha en toda la región Ica. La red modernizada brindará velocidades de internet 20 veces más rápidas que las disponibles actualmente a 116 instituciones públicas en toda la región. Foto. EC.
Por Redacción EC

Gilat anunció hoy que su subsidiaria peruana, Gilat Perú, ha firmado un acuerdo por USD 28 millones con Pronatel (Programa Nacional de Telecomunicaciones), el programa nacional de telecomunicaciones del Perú, para modernizar la conectividad de banda ancha en toda la región Ica.

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