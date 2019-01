Puerto de Chancay: Impulso chino reconfiguraría actividad portuaria

La actividad portuaria en el Perú se verá reconfigurada tras la inyección de capital para la construcción del puerto de Chancay, a solo 50 kilómetros al norte del puerto del Callao.

El presidente Martín Vizcarra anunció que la compañía china Cosco Shipping Ports (CSP), con operaciones en cerca de 50 puertos en el mundo, y la minera Volcan suscribieron un acuerdo para construir el terminal portuario de Chancay, con una inversión estimada en aproximadamente US$3.000 millones en los próximos tres años.

Para el desarrollo del proyecto, la compañía china adquirió el 60% de la participación de la empresa Terminal Portuarios Chancay, subsidiaria de Volcan, por US$225 millones.

La primera etapa del proyecto demandará US$1.300 millones para ejecutar un complejo y operar el puerto, con un terminal de contenedores y otro de carga. Al respecto, el presidente Vizcarra aseguró que la construcción del terminal portuario iniciará este 2019.

OPORTUNIDADES

Volcan informó que el proyecto apunta a concentrar y distribuir la carga de transbordo desde Asia con destino a los países de Sudamérica.

Aun cuando China es uno de los principales demandantes del cobre peruano, este potencial no será aprovechado en el proyecto. Volcan adelantó a este Diario que el puerto no estará destinado al transporte de minerales, pese a la cercanía de las unidades mineras de la empresa. Según indicaron, el estudio de impacto ambiental no consideró el transporte de este tipo de materiales.

El proyecto portuario en Chancay apunta a reducir la brecha de infraestructura en el sector portuario peruano.

Según la Cepal, entre los países de la costa oeste regional, el puerto del Callao es uno de los que más movimientos de carga registró en el 2017, con lo que habría llegado a su máxima capacidad.

Xavier Montes, jefe de Servicios al Asociado de Cómex-Perú, afirmó que el puerto de Chancay proyecta al cierre de todas las etapas que pueda mover un millón de TEU (medida de capacidad de transporte marítimo). Hace diez años, el puerto del Callao movía un millón y ya era un puerto importante. “Con la entrada de CSP se suman tres operadores grandes en el país”, resaltó.

Así, el puerto del Callao se vería descongestionado en el mediano plazo. Ello no significaría una competencia entre puertos, sino una complementariedad, comentó Montes.