Ransa, operador logístico con presencia en 12 países de Latinoamérica, anunció la compra de la participación que mantenía Astara en SLA (Servicios Logísticos Automotrices), empresa especializada en brindar soluciones logísticas integrales para el sector automotriz en el Perú.

Con esta adquisición, Ransa alcanza el 100% de participación en SLA y contempla realizar inversiones por US$1.8 millones para ampliar la capacidad operativa y fortalecer el portafolio de servicios para atender la creciente demanda del sector.

“Esta operación representa un avance en nuestra estrategia de crecimiento y reafirma nuestra apuesta por la especialización en logística automotriz. Queremos seguir potenciando este negocio y sentar las bases para desarrollar nuestra experiencia en otros mercados de la región”, señaló Paolo Sacchi, CEO de Ransa.

La compañía destacó que SLA continuará ofreciendo soluciones integrales que abarcan desde la recepción de vehículos en puerto y su almacenamiento, hasta los servicios de inspección, mantenimiento, equipamiento y preparación para la entrega (PDI), así como su transporte y distribución a los concesionarios, manteniendo a Astara entre sus principales clientes.

“Valoramos el camino recorrido junto a Ransa y confiamos en que esta nueva etapa nos permitirá seguir impulsando el crecimiento de Astara en el país, aprovechando nuevas oportunidades en el mercado automotriz y manteniendo una sólida relación comercial con Ransa”, destacó Jorge González, COO de Astara Latam.