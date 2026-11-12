El objetivo es ampliar la capacidad operativa y fortalecer el portafolio de servicios para atender la creciente demanda del sector. (Foto: RANSA)
El objetivo es ampliar la capacidad operativa y fortalecer el portafolio de servicios para atender la creciente demanda del sector. (Foto: RANSA)
Por Redacción EC

Ransa, operador logístico con presencia en 12 países de Latinoamérica, anunció la compra de la participación que mantenía Astara en SLA (Servicios Logísticos Automotrices), empresa especializada en brindar soluciones logísticas integrales para el sector automotriz en el Perú.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?