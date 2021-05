Conforme a los criterios de Saber más

Katy Ugarte Mamani, virtual congresista de Perú Libre por la región Cusco, dijo que es importante que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) tenga que seguir realizando la labor de “validar la calidad educativa en las universidades”. Sin embargo, deslizó que este organismo público no sería neutral ni autónomo.

“[Sunedu] Autonomía no la tiene porque hemos visto de cerca la situación de lobysmo, se tuvo que validar universidades fantasmas, esa situación se tiene que corregir. La autonomía tiene que ser total”.

Katy Ugarte Mamani, virtual congresista de Perú Libre. Entrevista en RPP, martes 26 de abril.

La afirmación es falsa.

El artículo 12 de la Ley Universitaria (Ley N°30220), a través de la cual se creó la Sunedu, establece que se trata de un organismo público especializado, adscrito al Ministerio de Educación (Minedu), “con autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa para el ejercicio de sus funciones”.

Joseph Dager, secretario general de la Sunedu, respondió a El Comercio que, si bien es un organismo adscrito al Minedu, es funcional y administrativamente autónomo, con un pliego presupuestal independiente.

Asimismo, precisó que la máxima autoridad de la Sunedu es el Consejo Directivo, conformado por siete miembros. “Cinco de los cuales son elegidos por concurso público. Las principales decisiones que toma la Sunedu no las toma el superintendente, sino un Consejo Directo. El que sea elegido por concurso público es una garantía de su autonomía. Si bien el superintendente es nombrado por una resolución suprema que firma el ministro y presidente, es uno de siete. Él no puede decidir lo principal, sino que se decide por un colegiado que es el Consejo Directo. Eso garantiza la autonomía”, explicó Dager.

De otro lado, recordó que la Sunedu es parte del aparato estatal y no del gobierno de turno.

Supuesto ‘lobby’

En cuanto a la afirmación de Ugarte Mamani respecto a un supuesto ‘lobby’ desde la Sunedu, Dager respondió que esto no se ciñe a la verdad.

“Es absolutamente falso. Lamento la desinformación de la congresista virtualmente electa. Es verdad que hubo un caso de UTP (Universidad Tecnológica del Perú), se formó una comisión investigadora en el Congreso en junio del 2020, estamos a un año y no se ha conseguido nada. La Contraloría inició una investigación hace un año y no ha encontrado nada”, detalló el funcionario.

Respecto al caso al que Dager hace referencia, el exministro de Educación Martín Benavides había recalcado en junio del 2020 que la Sunedu había constatado la infraestructura y equipamiento de las filiales de la referida universidad para los primeros dos años de operaciones. “Acá no hay ninguna irregularidad, hay un cumplimiento estricto del modelo de licenciamiento que está reglamentado desde el 2015”, dijo.

Finalmente, Dager respondió que la Sunedu no ha dado ningún tipo de licencia a “universidades fantasmas”, como señaló la virtual congresista de Perú Libre.

Por el contrario, que “autorizó el licenciamiento de universidades que tenían alumnos y que no los tenían. Eso no tiene nada de raro. Una licencia se da a lo que va a empezar. Que la universidad se presente para tener una licencia sin tener alumnos no debería parecernos extraño. En Perú se ha decidido por ley que las universidades que ya estaban funcionando se tengan que presentar al licenciamiento, pero igualmente se podían presentar universidades que no tuvieran alumnos”.

El Comercio se comunicó con Ugarte Mamani para obtener sus descargos, sin embargo se negó a hacerlo.

