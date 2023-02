¿Cómo puedo renovar la energía de mi casa?

Los hogares o lugares donde vivimos suelen tener una carga emocional que se respira en todo el ambiente, pues esta energía puede ser positiva o negativa y, por ende, es de suma importancia realizar una limpieza energética cada cierto tiempo. Teniendo en cuenta que cuando la energía no es favorable, los espacios de la casa se vuelve tenso y falta de armonía.

Tras tener un día muy ajetreado no hay nada mejor que llegar a casa y relajarse, no obstante, en la mayoría de veces esta acción no puede realizarse ya que las malas energías se van acumulando. De esta manera, la página web Metrocuadrado.com ha realizado 10 tips que puedes hacer acompañado de tu familia y renovar la energía en casa.

RECOMENDACIONES PARA RENOVAR LA ENERGIA DEL HOGAR

Limpia puertas y ventanas con vinagre blanco: Las puertas y las ventanas son las que tienen el contacto directo con la energía del exterior, tanto buena como mala, por eso mediante ellas podrá entrar esa energía. Al limpiarlas con vinagre blanco atraerás buenas energías. Limpia el piso con agua y sal: Mezcla 6 cucharas de sal con agua y limpia con esto el piso de tu casa. Otra forma en la que puedes usar la sal para atraer buenas energías en el hogar es poniéndola en algunas esquinas de la casa en frasquitos, pero recuerda cambiar esta sal cada dos meses. Luz y ventilación: La luz natural y las corrientes de aire son fuentes importantes de energía positiva en el hogar. Te recomendamos que al despertarte abras las cortinas y las ventanas, así evitarás también malos olores y que la energía se renueve. Elimina los objetos que no uses: Recuerda que los objetos también son fuente de energía y por eso tener objetos sin valor o inútiles pueden ser fuente de energía negativa. Recuerda sacar esas cosas que no necesitas. Decoración blanca y roja: Utiliza objetos de color blanco y rojo para atraer las energías positivas. Sin embargo, recuerda que todas las personas somos diferentes y lo importante es que tú te sientas bien con los colores que rodean tu hogar. Las plantas son tus aliadas: Recuerda que además de decorar, estas cumplen una función importante en cuanto a las energías del hogar, incluso se dice que hay plantas que pueden alejar personas tóxicas. Limpieza general: Establece al menos un día a la semana en el que puedas hacer un aseo general en tu casa, mover muebles, estanterías, biblioteca, cambiar sábanas, limpiar cortinas, etc. Esto le dará un ambiente de frescura a tu casa y las energías se renovarán. Sonidos relajantes: Poner sonidos relajantes en la casa te ayudará a mejorar la energía con todos los miembros del hogar. Pareja hasta en la decoración: Para esas personas que quieren mejorar su relación, se recomienda que los objetos decorativos sean pares. Por ejemplo, dos cojines, dos portarretratos, dos lámparas, dos velas, etc. El olor es importante: Intenta que tu casa siempre tenga un olor agradable, además porque los olores tienen un efecto en el comportamiento de las personas, algunos pueden ser relajantes. Te recomendamos sahumerio o palo santo puedes esparcir por el hogar.

