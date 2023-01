Cuando una mujer que ha deseado convertirse en madre por fin lee el “positivo” en la prueba de embarazo, su felicidad es absoluta. La llegada del bebé que tanto anhelo por fin se ha convertido en realidad y, desde ese momento, su vida nunca más vuelve a ser la misma. Sin embargo, la emoción y la expectativa pueden verse un tanto interrumpida debido a todo el proceso que implica la gestación, del cual muchas veces nadie habla dado a que se da por sentado que todo es “color de rosa”.

No obstante, entre los cambios físicos, la alteración de las emociones, los abrumadores comentarios y sugerencias respecto a cómo debes llevar tu embarazos se convierten en una faena bastante agotadora que muchas veces repercute de manera no tan positiva para la futura madre. Para que esto no te ocurra, te damos algunas claves para sobrellevar los próximos nueve meses de la mejor manera.

Prepárate desde antes

No esperes a quedar embarazada para comenzar a preparar tu cuerpo para la llegada del futuro bebé. La planificación no solo debe estar el presupuesto y la logística, sino también tu salud. Realizate un chequeo general para saber cómo te encuentras a nivel físico, y a su vez, a nivel emocional. Consume ácido fólico, vitamina que prepará a tu organismo para recibir en optimas condiciones al feto.

Despídete de las comidas refinadas

Una de las enfermedades que afecta a las gestantes es la diabetes, la cual puede desencadenar preclamsia. Para que tu cuerpo no esté propenso a ello, consume alimentos que contengan grasas y azúcares naturales, como las nueces, las frutas entre otros insumos. No solo te ayudarán a equilibrar tu dieta, también te permitirán sentirte más ligera y ha lidiar con los temidos antojos propios de tu estado.

Bebe mucha agua

La piel se ve afectada a causa de la revolución hormonal, y se manifiesta mediante la aparición de resequedad y manchas oscuras. Una manera de palear estos síntomas, además de emplear ungüentos adecuados para el embarazo, es bebiendo agua en grandes cantidades (al menos 2 litros al día). Además te permitirá prevenir la retención de líquidos.

Descansa a tus horas

Durante el día, las embarazadas gastan el doble de energías debido a que su vida ahora la llevan por dos. Evita desvelarte o dormir pocas horas y prioriza tu descanso (al menos unas seis horas). Para mejorar tu comodidad, apuesta por el uso de almohadas entre las piernas y debajo de tu barriga.

Evita los malos comentarios

Ya sea de que vengan de la familia o de los amigos, nunca falta quien suelta un comentario poco favorable sobre tu cuerpo o la forma como estás llevando tu embarazo. La mejor solución es evitar caer en ellos y dar pie a quien te lo dice, pasar por alto y enfocarte en tu propio proceso es la clave para cuidar tu salud mental durante la gestación.