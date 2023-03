En Perú, se registraron 27.383 nacimientos prematuros durante el 2022, según el Ministerio de Salud. Es decir, la prematuridad estuvo presente en el 6.89% de los nacidos vivos. Esta cifra representó un aumento en relación a años previos. Las cifras mencionadas deben tomarse con cuidado, pues esta situación representa una de las principales causas de morbilidad y complicaciones durante el embarazo.

Las cifras publicadas por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) afirmaron que, en el Perú, hasta la cuadragésima semana del 2022, se produjeron un total de 1898 muertes neonatales. Entre ellas, el 67.6% fueron por prematuridad o complicaciones relacionadas a la misma. Por ello, es fundamental generar conciencia sobre esta situación.

En esta ocasión, en Hogar&Familia El Comercio, conversó con Katia Vargas, docente de la carrera de Obstetricia de la Universidad Científica del Sur, quien nos comentó información importante sobre la prematuridad y de qué manera puede afectar al recién nacido. “Tenemos que tomar en cuenta que los nacimientos prematuros no solo generan complicaciones durante el embarazo, sino que pueden ser un factor de riesgo de morbilidad e, incluso, mortalidad para el bebé que está a punto de nacer”, estableció.

¿Cómo se puede prevenir un nacimiento prematuro?

Según la especialista, hay algunos factores que pueden generar que una persona sea proclive a tener un trabajo de parto prematuro. En esa línea, hay algunas patologías que podrían ocasionar que el bebé nazca antes de tiempo. Por ejemplo, la preeclampsia, problemas de útero o placenta, sangrado vaginal o algunas infecciones, como la urinaria, podrían condicionar un parto prematuro.

Katia Vargas añadió que el caso de los embarazos múltiples también es uno de los más conocidos. En palabras de la experta, cuando una madre está embarazada de mellizos o trillizos, el embarazo no suele llegar a las 36 semanas. “En situaciones así, hay una preparación previa para precaver cualquier problema que se pudiera dar al iniciar labor de parto”, aclaró.

No obstante, cualquier mujer puede tener un parto prematuro. Incluso, múltiples casos de mujeres con hijos prematuros no están relacionados a ninguno de los factores mencionados previamente. Es decir, la prematuridad no necesariamente se puede prevenir en todos los casos. Por ello, es necesario estar preparada para cualquier situación imprevista. Con ese objetivo, la Organización Mundial de la Salud recomienda realizar un mínimo de cuatro controles prenatales durante el embarazo.

La OMS recomienda realizar un mínimo de cuatro chequeos prenatales durante el embarazo / Vasyl Demkiv

¿Qué efectos puede generar la prematuridad en la vida de mi bebé?

Según el Instituto Nacional Materno Perinatal, los bebés que nacen antes de tiempo corren un alto riesgo de sufrir problemas cerebrales, neurológicos, respiratorios y digestivos. También, en ese sentido, Katia Vargas comentó que existen estudios que prueban que un nacimiento prematuro, a largo plazo, puede ser el origen de inconvenientes en el aprendizaje del pequeño.

“Los órganos de un niño que nació prematuro no están totalmente desarrollados. Por ello, esta condición podría causar ciertas condiciones para un futuro. Sin embargo, gracias a la tecnología, se pueden prevenir algunos de estos problemas”, afirmó la especialista. Además, enfatizó en que, para un bebé en situación de prematuridad, el soporte que los especialistas brinden a la familia será fundamental.

Para finalizar, la docente hizo hincapié en que, a pesar de que el tratamiento más conocido es el de la incubadora, también existen tratamientos externos para estas situaciones. “El tratamiento para un bebé prematuro es llevado a cabo por el área de neonatología y pediatría. Cabe resaltar que cada caso es distinto y se tomarán las medidas correctas según las necesidades del bebe”, concluyó.