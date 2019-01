Costa Verde en juego: trabajos inician hoy pero no estarían listos para Panamericanos

Faltan solo poco más de seis meses para que se inicien los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019; sin embargo, una de las vías principales destinadas para el tránsito a las sedes del evento no estaría culminada en su totalidad: la Costa Verde.



Esta tarde recién se iniciarán los trabajos de los dos kilómetros de la vía en el tramo de San Miguel, entre la avenida Escardó y el jirón Virú, en el límite con el Callao. Ayer, la Municipalidad de Lima informó a El Comercio que estos trabajos tomarían ocho meses; es decir, no estarían listos para el inicio del encuentro deportivo.

Según Omar Garavito, ex decano del Colegio de Ingenieros del Perú-filial Callao, una obra de este tipo demoraría al menos un año para estar culminada en su totalidad.

“Solo las plataformas demorarían al menos medio año. Pero a ese tiempo le tenemos que sumar el concreto porque, si abren el tránsito antes de ello, se arruinaría la estructura”, aseguró Garavito.

El ingeniero civil advirtió su preocupación por la infraestructura de la Costa Verde en el Callao, el tramo que continúa desde el jirón Virú y que completaría la conexión entre Chorrillos y La Punta.

Esta obra se inició en mayo del 2014 y debió ser entregada por Odebrecht en enero del siguiente año. No obstante, su entrega se aplazó hasta en cinco oportunidades antes de ser paralizada en junio del 2017 cuando tenía, según las estimaciones del Gobierno Regional del Callao, un 80% de avance.

“Toda estructura que esté abandonada, como estuvo esta, por tres años tendrá deterioros. Por la falta de mantenimiento y las condiciones climáticas, creo que solo habrá un 20% de estructuras útiles”, precisó Garavito.

Este Diario recorrió ayer la zona y comprobó que actualmente no hay trabajos ni seguridad que impida que alguna persona ingrese.

“En los próximos 15 días se debe estar resolviendo la elección de la empresa que llevará adelante el proyecto, a fin de concluir la obra y llegar a los [Juegos] Panamericanos”, informó el Gobierno Regional del Callao.

En tanto, Lino de la Barrera, experto en temas de transporte, aseguró que al culminar estas obras serán los ciudadanos los afectados. “Para responder a la falta de vías rápidas, cerrarán calles para dar paso a corredores de las delegaciones”, dijo.

—Inconcluso—

Hace una semana, el ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio inauguró la alameda de la Costa Verde, entre San Isidro y Chorrillos, la cual incluye una ciclovía y un paso peatonal. Ayer este Diario comprobó que la obra, pese a que fue entregada como terminada, aún no está concluida en varias zonas.

Consultados sobre ello, el área de prensa de la actual gestión municipal de Lima informó: “No hay documentación de la situación y avances de las obras”.

“Hay un tema de fondo, que es la razón por la cual no hay un gran paseo [en el litoral limeño] y es que no se ha terminado de determinar una visión real de lo que debería ser. Actualmente la Costa Verde es una autopista, pero no está planificada como una visión integrada a la ciudad”, precisó el urbanista Aldo Facho. 

