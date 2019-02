Vía Expresa: puente Junín sería inaugurado a fines de febrero tras casi un año de trabajos

La Municipalidad de Lima informó que el puente Junín, construido sobre la Vía Expresa de Paseo de la República en Surquillo, sería inaugurado a fines de febrero, luego de que culmine la fase de levantamiento de observaciones por parte de la empresa contratista.



La obra, iniciada en marzo pasado por la gestión de Luis Castañeda, ha sido sometida a un peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú por petición de la actual comuna limeña. El informe del especialista estructuralista Ing. Casabonne concluyó que la estructura de concreto se encuentra en orden.

Adicionalmente, la comuna ha requerido a la Contraloría, a través del Órgano de Control Interno de la Municipalidad de Lima (OCI) un análisis sobre cómose encuentran las estructuras del nuevo puente.

El puente Junín se encuentra ubicado a la altura de la cuadra 45 de la Av. Paseo de la República y su construcción demandó in costo de S/18 millones 605 mil. Este es el segundo de dos puentes con arcos colocados sobre la Vía Expresa. El primero es el Leoncio Prado en Miraflores (inversión de S/12 millones 33 mil) y se inauguró en 30 de diciembre del 2018.

En marzo del año pasado, la comuna anunció que ambos puentes, así como la nueva estación del Metropolitano Andrés Reyes (San Isidro), se entregarían en el último trimestre de ese año, específicamente en la quincena de octubre. No obstante, no se cumplieron los plazos en ninguna de las obras. De hecho, sobre la nueva estación del Metropolitano no hay posible fecha de inauguración.