Cierre de Mesa Redonda: comuna de Lima clausuró 234 locales en zona comercial

Durante la primera semana de vigencia de la Ordenanza 2159, la Municipalidad de Lima ha clausurado 234 locales de Mesa Redonda (Cercado) debido a que estos no cumplían las medidas de seguridad necesarias o no contaban con las licencias para los giros que venían desarrollando.



La norma municipal ordena suspender la recepción de solicitudes y otorgamiento de licencias de funcionamiento (zonas 1 a 5), así como la suspensión de los efectos de las licencias otorgadas (zonas 1 a 3), por un mes y mientras se desarrollan labores de fiscalización en el emporio comercial tras el incendio del pasado 19 de abril.

► Basura y desagües clandestinos abundan en recorrido del llamado río Surco

► Lima Norte: sentenciado por abusar sexualmente de su sobrina fue liberado



La comuna también ordenó que 2.303 locales del emporio comercial no continúen atendiendo al público porque no colaboraron con las inspecciones municipales, al impedir el ingreso de los fiscalizadores o al negarse a abrir sus puertas.

Durante las labores de fiscalización, se encontraron conexiones eléctricas deficientes, sistemas de detección de humo que no funcionaban, riesgo en el tablero eléctrico de las galerías, material combustible en áreas de ventilación, extintores vencidos y estructuras con grietas.

La comuna indicó que estas faltas podrían producir incendios.

Los comerciantes cuyos negocios hubiesen resultado clausurados deben subsanar sus observaciones. Tras ello, deben solicitar una segunda inspección a través de la mesa de partes del municipio.

No obstante, aquellos comerciantes que no permitieron el ingreso de los inspectores no podrán reanudar sus operaciones hasta que pasen por la debida fiscalización.

—Nueva área por fiscalizar—

La comuna capitalina inició ayer los trabajos de inspección en la zona 3 de Mesa Redonda, que abarca 20 manzanas [ver infografía].

Para ello, comenzó con el empadronamiento de los propietarios, comerciantes y trabajadores de las manzanas 29 y 27, comprendidas entre los jirones Huallaga (cuadras 6 y 7), Ucayali (cuadras 6 y 7), Paruro (cuadra 7), Andahuaylas (cuadra 6) y Ayacucho (cuadra 4).

Se explicó que durante los siguientes días se hará una segunda inspección a los comercios comprendidos entre las zonas 1 y 2.