El alcalde de Miraflores, Luis Molina, se pronunció sobre los funcionarios de la ex gestión de Luis Castañeda en la Municipalidad Metropolitana de Lima que han sido designados para asumir las mismas gerencias y subgerencias de su distrito.



El burgomaestre aseguró que ninguno fue impuesto por el partido Solidaridad Nacional, al que pertenece, sino que fueron escogidos por su experiencia.

El último viernes, El Comercio constató que 16 de los 36 nuevos gerentes y subgerentes del distrito trabajaron en la ex gestión Castañeda. Entre los funcionarios que salieron de la Municipalidad Metropolitana y han sido designados en Miraflores están Adbul Miranda y Mario Casaretto, quienes repiten cargo en Seguridad Ciudadana y Defensa Civil, respectivamente. De igual forma, la ex teniente alcaldesa Patricia Juárez trabajará como Secretaria General de la comuna distrital.

"No ha habido injerencia. Los medios de comunicación conocen a Abdul Miranda quien ha trabajado en 1998 con Alberto Andrade, con Jessica Vargas del PPC y con Lucho Castañeda. Llega a los medios y está trabajando desde un inicio [...] El otro caso que se cuestiona es Mario Casaretto que sigue trabajando en la comandancia (de los bomberos) y sabe bastante", dijo en diálogo con Radio Capital.

Al ser consultado sobre Carlos Simón Lozada, Gerente de Sistemas y TI, quien tendría un proceso administrativo abierto en Lima, el alcalde Luis Molina señaló que pedirá la revisión de todos los currículums de sus nuevos funcionarios.

"Hoy me voy a reunir con los 16 funcionarios para que me digan si tienen algún problema personal o un juicio, pero no creo porque sino me habrían dicho", detalló.

Respecto a estos temas, adelantó que va a pedir al concejo distrital la formación de comisión anticorrupción en la que participarán vecinos y "ciudadanos notables". "No voy a aceptar ningún tema de corrupción, si (los funcionarios) estarían involucrados, automáticamente se les sacaría y se les procesaría", enfatizó.

