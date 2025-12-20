Horóscopo de HOY, sábado 20 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: su capacidad para mantener el rumbo será bien evaluado y recibirá beneficios. Amor: sentirá gran entusiasmo por alguien y deseará que no resulte ser un encuentro fugaz.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se repetirán errores que ya no podrá ignorar y los resolverá con paciencia y carácter. Amor: su insistencia en dialogar creará milagros en una relación que amenaza romperse.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: Trabajo y negocios: se presentará la oportunidad para concretar un buen negocio. Amor: al expresar sus sentimientos más considerados, cierta persona comenzará a confiar.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: concretará un proyecto con personas que al principio no parecían confiables. Amor: su intuición le guiará hacia un encuentro en el que mostrará toda su calidez.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: disfrutará de los frutos relacionados con el esfuerzo invertido. Habrá buenas noticias. Amor: recibirá halagos que darán regocijo al corazón y le predisponen a un romance.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: un desenlace se precipita y finalmente llega el dinero que tanto necesita. Amor: necesitará despojarse de las ideas negativas si quiere ayudar en los problemas de la pareja.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: su actuación tal vez no sea la mejor pero el resultado dirá que va por buen camino. Amor: nada le importará más que estar con esa persona e iniciar un cálido romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: le llegarán diversos reclamos y todos piden su capacidad para resolverlos. Amor: querrá la paz del refugio secreto en el que se ha convertido la relación de pareja.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un inusual pedido será el desafío que le alejará de todas las rutinas. Amor: disfrutará con su pareja de esas inolvidables alternativas que ofrece la convivencia.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su capacidad para investigar le llevará hasta la raíz de los problemas. Amor: una ex pareja comienza a gravitar demasiado en su entorno pero la eludirá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

trabajo y negocios: será un error considerar la situación actual como definitiva; un proyecto renace. Amor: alguien comienza a atraerle pero tendrá un rasgo que no le agradará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: insistirá en dialogar con su entorno para lograr una mayor cooperación. Amor: la confianza surgirá renovada y dotará a la pareja de una amorosa calidez y armonía.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ESPECIAL COMO ANFITRIONA, SU HOGAR RECONFORTA A LOS MÁS ANGUSTIADOS.