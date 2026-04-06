Sporting Cristal realizará este lunes 6 de abril la presentación oficial de su nuevo director técnico, el brasileño Zé Ricardo, en las instalaciones de La Florida desde las 12:00 p.m. El evento será transmitido en vivo a través de “Cristal TV”, permitiendo que los hinchas sigan cada detalle de la llegada del estratega. El técnico asume con el objetivo de potenciar al equipo rimense en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. La directiva confía en su experiencia internacional y propuesta ofensiva para liderar al plantel y encarar los desafíos de la temporada.

Sporting Cristal realizará este lunes 6 de abril la presentación oficial de su nuevo director técnico, el brasileño Zé Ricardo, en las instalaciones de La Florida desde las 12:00 p.m. El evento será transmitido en vivo a través de “Cristal TV”, permitiendo que los hinchas sigan cada detalle de la llegada del estratega. El técnico asume con el objetivo de potenciar al equipo rimense en la Liga 1 y la Copa Libertadores 2026. La directiva confía en su experiencia internacional y propuesta ofensiva para liderar al plantel y encarar los desafíos de la temporada. VIDEO RECOMENDADO Mira los partidos de tu equipo favorito en la Liga 1 Te Apuesto mediante DirecTV y Liga 1 Max en vivo.