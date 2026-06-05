¡No va más! Sporting Cristal anunció, este viernes 5 de junio, que Zé Ricardo no continuará como entrenador del primer equipo de cara al Torneo Clausura.
¡No va más! Sporting Cristal anunció, este viernes 5 de junio, que Zé Ricardo no continuará como entrenador del primer equipo de cara al Torneo Clausura.
“El Club Sporting Cristal y el profesor Zé Ricardo han decidido, de mutuo acuerdo, dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución”, se lee en el comunicado.
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“El club agradece al profesor Zé Ricardo, a su asistente técnico Ricardo Colbachini y a su preparado físico Fabio Eiras por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana”, finaliza.
Zé Ricardo llegó a tienda ‘celeste’ tras la salida de su compatriota Paulo Autuori, sin embargo no logró enderezar el timón y deja al equipo a tres puntos del descenso.
El balance del entrenador brasileño no es favorable. Dirigió ocho partidos en la Liga 1, acumulando dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. En la Copa Libertadores, dirigió seis encuentros, con dos victorias y cuatro derrotas.