Resumen

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El entrenador brasileño llegó a tienda ‘celeste’ tras la salida de su compatriota Paulo Autuori. (Foto: Getty Images)
El entrenador brasileño llegó a tienda ‘celeste’ tras la salida de su compatriota Paulo Autuori. (Foto: Getty Images)
/ CONNIE FRANCE
Por Redacción EC

¡No va más! Sporting Cristal anunció, este viernes 5 de junio, que Zé Ricardo no continuará como entrenador del primer equipo de cara al Torneo Clausura.

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