¡No va más! Sporting Cristal anunció, este viernes 5 de junio, que Zé Ricardo no continuará como entrenador del primer equipo de cara al Torneo Clausura.

“El Club Sporting Cristal y el profesor Zé Ricardo han decidido, de mutuo acuerdo, dar por finalizada su etapa como director técnico de nuestra institución”, se lee en el comunicado.

“El club agradece al profesor Zé Ricardo, a su asistente técnico Ricardo Colbachini y a su preparado físico Fabio Eiras por el trabajo realizado durante su permanencia en la institución, así como por su profesionalismo, compromiso y calidad humana”, finaliza.

Zé Ricardo llegó a tienda ‘celeste’ tras la salida de su compatriota Paulo Autuori, sin embargo no logró enderezar el timón y deja al equipo a tres puntos del descenso.

El balance del entrenador brasileño no es favorable. Dirigió ocho partidos en la Liga 1, acumulando dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. En la Copa Libertadores, dirigió seis encuentros, con dos victorias y cuatro derrotas.