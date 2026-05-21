Sporting Cristal se fue de Colombia con las manos vacías y con la sensación de que pudo llevarse algo más. Tras la derrota 3-2 ante Junior, el técnico Zé Ricardo analizó el partido y lamentó los errores que terminaron siendo decisivos en un duelo clave por la Copa Libertadores.

“En el primer tiempo no se pueden cometer errores ante un equipo como Junior. Intentamos con los cambios poner el equipo al frente y logramos el 3-2. Tuvimos el empate, que era bueno para nosotros para seguir cerca de Palmeiras y Cerro. Era importantísimo sumar al menos un punto acá”, expresó el entrenador brasileño.

Pese al resultado adverso, Zé Ricardo destacó la reacción de su equipo y valoró la actitud que mostró Cristal en un escenario complicado. El DT consideró que sus dirigidos compitieron hasta el final, aunque reconoció que las fallas en momentos puntuales terminaron marcando la diferencia.

Sporting Cristal cayó 3-2 ante Junior en Barranquilla por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. (Photo by Manuel PEDRAZA / AFP) / MANUEL PEDRAZA

“El equipo luchó y mostró personalidad, carácter. Los errores nos costaron mucho. En el segundo gol cometimos un error en la salida del balón. Salimos y perdemos la pelota. Mi equipo luchó todo el tiempo, trabajaron mucho e intentamos estar ordenados”, explicó el estratega.

Finalmente, el brasileño también se refirió al desgaste físico que sufrió su plantel por las condiciones del partido y ya puso la mira en lo que viene. “Aquí siempre hay calor y un ambiente muy húmedo. En el segundo tiempo hubo desgaste para todos. Ahora tenemos que luchar en Asunción, ya veremos qué pasa entre Palmeiras y Junior en Sao Paulo”, concluyó.

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