Resumen

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Zé Ricardo tras derrota de Sporting Cristal ante Junior: “Los errores nos costaron mucho”. (Foto: Getty Images)
Zé Ricardo tras derrota de Sporting Cristal ante Junior: “Los errores nos costaron mucho”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Sporting Cristal se fue de Colombia con las manos vacías y con la sensación de que pudo llevarse algo más. Tras la derrota 3-2 ante Junior, el técnico Zé Ricardo analizó el partido y lamentó los errores que terminaron siendo decisivos en un duelo clave por la Copa Libertadores.

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