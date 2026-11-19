Cada vez más viajeros de Europa Central eligen al Perú como destino. Entre enero y septiembre de 2026, las estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), arrojaron que un 18.3% del turismo receptivo procedía de Europa, con mayor afluencia desde países como España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia.

En comparación con el 2019, en el periodo enero-setiembre del 2026 el Perú recibió 72,7% más visitantes polacos, siendo el país con crecimiento más dinámico entre los mercados emisores con más volumen de visitantes.

Según Michaud los museos requieren cada vez más curadores para poner en valor sus colecciones. En la foto el Museo Arqueológico Rafael Larco, de Pueblo Libre. / NANCY DUEÑAS

Ante este panorama, adecuar las propuestas turísticas a estos nuevos perfiles de visitantes sigue siendo un desafío pendiente. Fuentes del sector turismo señalan que algunos de los atractivos principales para los viajeros polacos son la gastronomía peruana y el patrimonio arqueológico precolombino. Es así que el Museo Larco está incorporando el idioma polaco a la audioguía que acompaña su exposición permanente.

La cooperación polaco-peruana en el ámbito arqueológico tiene más de 50 años de historia. Entre sus figuras más destacadas cabe señalar a Krzysztof Makowski (líder del equipo que descubrió 73 fardos funerarios en Pachacámac en el año 2022), Mariusz Ziółkowski (codirector junto con Luis Belán Franco del proyecto arqueológico Condesuyos en la región Arequipa), así como a Miłosz Giersz y Patrycja Prządka-Giersz (descubridores junto con Roberto Pimentel del mausoleo Castillo de Huarmey en el año 2022).

El Dato

Esta institución, ubicada en el distrito de Pueblo Libre en Lima, recibe un estimado de 150 mil visitantes anualmente, con hasta cinco mil de hablantes de polaco.