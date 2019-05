Puente Piedra: conductores y vecinos piden nulidad de peajes | VIDEO

Esta mañana, conductores y vecinos de Puente Piedra realizan una protesta pacífica contra los peajes. La movilización ocurre a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte, por la zona de Shangrilá.

La gerenta de la Municipalidad de Puente Piedra, Fanny Flores, informó que han sostenido tres reuniones con la comuna de Lima Metropolitana. Explicó que solicitan la nulidad de contratos con Rutas de Lima. En el lugar permanecen personal de la Policía Nacional.

►Aprobación a Jorge Muñoz baja ocho puntos en un mes y llega al 55%

►Lima tiene 18 peajes: las alternativas de la comuna si quiere anular contratos

►Polémica por peajes: contratos no tuvieron el visto bueno del MEF pese a ley

“No estamos de acuerdo que el peaje esté aquí [Puente Piedra]. Más allá que divide a nuestros vecinos, no se han hecho las obras correspondientes al peaje. No existen los retornos, los semáforos no funcionan, los puentes peatonales son innecesarios, las vías alternas que necesita el distrito no existen, las auxiliares de la Panamericana [Norte] tampoco las han trabajado”, explicó para TV Perú.

La semana pasada, el alcalde de Puente Piedra, Rennan Espinoza, exigió que se anule el contrato con Rutas de Lima y el peaje, pues el tramo en concesión de la Panamericana Norte no cuenta con una vía alterna para la circulación de vehículos.

Esta mañana, se realiza la sesión ordinaria del Concejo Municipal, para evaluar la situación de los peajes de Lima. La reunión está programada para las 7:45 a.m.

La comuna detalló que la sesión tendrá una primera parte donde se solicitará la votación a los regidores para ver si, por la naturaleza de la reunión, el debate se desarrolla de manera pública o reservada.

La semana pasada, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, adelantó que convocaría a la sesión de extraordinaria del Concejo para evaluar el tema de los peajes de Lima, cuyos contratos fueron firmados con OAS y Odebrecht.