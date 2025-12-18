Horóscopo de HOY, jueves 18 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21- abril 20)

Trabajo y negocios: experimentará satisfacción porque una ansiada meta se cumple de modo inesperado. Amor: una situación amable conducirá a la pareja a disfrutar de gran armonía.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un escenario cambiante le tomará por sorpresa pero tendrá mano firme y lo superará. Amor: un pequeño gesto de alguien que ansía conocer, le llenará de expectativas.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: requerirán de su habilidad para las reacciones públicas y tendrá un resultado exitoso. Amor: momento propicio para concretar aquel encuentro tantas veces postergado.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: un planteo ingenioso merecerá una respuesta creativa y con audacia logrará el éxito. Amor: saldrá en tren de diversión pero conocerá a alguien de quien no querrá alejarse.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: habrá intereses opuestos pero no afectarán sus metas y pondrá las cosas en su lugar. Amor: un viaje poco planeado hará que conozca a alguien con quien tendrá afinidad.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: su carácter dispuesto a escuchar acercará a las partes en un desacuerdo. Amor: un malentendido en la pareja le hará ver que a veces no comunica bien las cosas.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: se destaca por su capacidad de persuasión y le darán una nueva responsabilidad. Amor: en una cita tendrá los gestos y palabras más amables para hablar de romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: hará todo lo posible para que un curso de capacitación sea algo transformador. Amor: si expresa sentimientos profundos, una hermosa afinidad creará el romance.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su audacia será vista como ejemplar ante gente conforme con su puesto. Amor: comparte ideas y excelente humor, entonces, alguien le confesará su atracción.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)- Trabajo y negocios: la gente que difunde chismes creará problemas con un nuevo proyecto. Amor: un encuentro fortuito le devolverá la alegría y hará que recupere la confianza.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: coincidirá en eventos con personas destacadas en su campo y le estimularán . Amor: en el encuentro más divertido conocerá a una persona que le deslumbrará.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: sus ingresos alcanzarán el nivel tan esperado gracias a la cooperación recibida. Amor: una ex pareja dará señales de que está pasando por una situación difícil y la ayudará.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: ASOCIADA CON ALTIBAJOS: PREFIERE EL SILENCIO O GASTA BROMAS A LOS DEMÁS.