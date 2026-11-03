El estrés, el cansancio y las largas horas frente a una computadora pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores. Frente a ello, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomienda incorporar pausas activas durante la jornada laboral, mediante ejercicios sencillos de movimiento y estiramiento que ayudan a reducir la tensión muscular, combatir el sedentarismo y recuperar energías.

Especialistas del Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo (CEPRIT) de EsSalud llevan estas rutinas a oficinas y centros laborales, demostrando que bastan unos minutos de actividad física para contribuir al bienestar del cuerpo y la mente.

Estas pausas, que duran entre tres y cinco minutos, permiten interrumpir los periodos prolongados de inactividad, favorecer la circulación sanguínea, aliviar la fatiga y mejorar la concentración antes de retomar las actividades habituales.

Más de 13 mil capacitaciones

Como parte de sus acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales, EsSalud, a través del CEPRIT, ha realizado 13 060 capacitaciones en 264 entidades de Lima y Callao en lo que va del año, fomentando hábitos saludables y una mayor conciencia sobre la importancia del autocuidado.

La licenciada Magali Villafuerte, especialista del CEPRIT, destacó que las pausas activas son una alternativa sencilla que puede incorporarse a cualquier jornada de trabajo, especialmente en actividades que demandan permanecer sentado o mantener una misma postura durante varias horas.

“Cualquier momento es una buena oportunidad para hacer una pausa, disfrutar de nuestra música y liberar tensiones. Incorporar estos breves momentos de movimiento durante la jornada ayuda a prevenir trastornos osteomusculares, aliviar el estrés y promover el bienestar físico y emocional”, señaló.

Asimismo, explicó que promover estos hábitos beneficia tanto a los trabajadores como a las organizaciones. “Mantener este equilibrio entre salud física y mental mejora la eficiencia laboral, generando un beneficio mutuo para el colaborador y la empresa”, agregó.

Una cultura de prevención durante todo el año

Para garantizar que estas prácticas se mantengan más allá de campañas o fechas especiales, EsSalud capacita a trabajadores para que puedan dirigir las pausas activas en sus respectivos centros laborales y promover su realización de manera permanente.

El doctor Óscar Broggi, gerente de Oferta Flexible de EsSalud, explicó que esta estrategia busca incorporar el movimiento y el autocuidado como parte de la rutina diaria.

“Para que el impacto sea permanente, capacitamos a líderes internos en cada centro de trabajo. Ellos se encargan de guiar estas rutinas de lunes a viernes, promoviendo hábitos saludables y un entorno laboral armónico”, sostuvo.

Esta iniciativa forma parte del enfoque de prevención y atención humanizada que impulsa la presidenta ejecutiva de EsSalud, Dra. Zulema Tomas Gonzáles, orientado a colocar a las personas en el centro de las acciones de salud, promoviendo hábitos que contribuyan a prevenir enfermedades y mejorar su calidad de vida.

Pequeñas pausas, grandes beneficios

Los especialistas de EsSalud recomiendan incorporar durante la jornada laboral movimientos suaves de cuello, hombros, brazos, espalda y piernas, así como ejercicios de estiramiento y respiración, de acuerdo con las condiciones físicas de cada trabajador.

Estas actividades pueden realizarse en pocos minutos, sin necesidad de equipos especiales, y contribuyen a disminuir las molestias asociadas a permanecer demasiado tiempo en una misma posición.