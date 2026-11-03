Recomiendan realizar pausas activas para reducir el estrés laboral. (EsSalud)
Recomiendan realizar pausas activas para reducir el estrés laboral. (EsSalud)
Por Redacción EC

El estrés, el cansancio y las largas horas frente a una computadora pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores. Frente a ello, el Seguro Social de Salud (EsSalud) recomienda incorporar pausas activas durante la jornada laboral, mediante ejercicios sencillos de movimiento y estiramiento que ayudan a reducir la tensión muscular, combatir el sedentarismo y recuperar energías.

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