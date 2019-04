Más de 300 terminales del país operan sin control

El terminal terrestre de la urbanización Fiori donde el domingo pasado fallecieron 17 personas como consecuencia de un incendio en un bus interprovincial no es el único que incumple las normas para operar.

Nadie sabe en qué condiciones funcionan más de 300 terminales terrestres en el país, según datos revelados ayer por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

“De los 508, más o menos 200 han sido fiscalizados y han pasado por todos los requisitos”, dijo ayer el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro.



Los representantes de los locales que operan sin control realizaron el trámite documentario ante el MTC para conseguir la habilitación técnica como terminales terrestres, pero después de ello el MTC no los fiscalizó.

Tal como informó ayer El Comercio, desde el 2015 los únicos requisitos que solicita el MTC para otorgar la habilitación técnica de terminales son: presentación de un DNI, una declaración jurada y un pago por el derecho al trámite.

—Menos trámites—



Estremadoyro dijo ayer que se flexibilizaron los requisitos debido a una resolución del Poder Judicial tras una demanda de acción popular presentada por Indecopi. “Antes se pedían otros requisitos [ver nota adjunta], pero se determinó que eran una barrera burocrática. Apelamos, pero se estableció que se iniciara el trámite con una declaración jurada”, dijo.

Indecopi informó ayer que la acción popular que presentaron en el 2015 no correspondía a aumentar o retirar requisitos, sino para que el MTC no suspendiera sus procedimientos administrativos hasta emitir normas complementarias en el Reglamento Nacional Administrativo de Transporte.

“La ley señala que las autoridades, incluidos los ministerios, no pueden suspender sus funciones salvo con una ley o mandato judicial, que no tenían. En ningún momento, pedimos que no se exijan los requisitos”, dijo Giuliana Paredes, secretaria técnica de Indecopi.

El pasado lunes, tras el fatídico incendio del bus de la empresa Inversiones Sajy S.R.L., el titular del MTC, Edmer Trujillo, aseguró que el local siniestrado era informal. Sin embargo, no dijo que este garaje sí contaba con la habilitación técnica de su cartera, extendida en el 2018. Ayer, el ministro no dio declaraciones sobre este caso.

—Acciones tardías—



El procurador público del MTC, David Ortiz, señaló que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público contra Julio César Pastor Miranda, quien solicitó la habilitación del terreno de la Urb. Fiori (San Martín de Porres), por los delitos de falsa declaración de procedimiento administrativo y fraude procesal al mentir en la declaración jurada.

En tanto, Estremadoyro anunció que presentarán un decreto que permita realizar las verificaciones de los locales de manera previa a la inscripción de los terminales terrestres.



“Hemos estado trabajando en ello, pero no hemos tenido la velocidad”, señaló.

Añadió, sin dar detalles, que “se le ha retirado la confianza al director de autorizaciones del sector”.



-Origen de la tragedia-



Los peritos de Criminalística de la Dirincri determinaron que el origen del fuego en el bus de la empresa Inversiones Sajy fue un cortocircuito en los cables del motor eléctrico del sistema de aire acondicionado, ubicado en el segundo nivel del vehículo.