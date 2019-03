Intervienen a coaster con deuda de S/5 millones por papeletas en Miraflores

Inspectores de tránsito de la Municipalidad de Miraflores intervinieron esta mañana una coaster que realizaba el servicio informal de transporte de pasajeros en la cuadra 7 de la calle Dos de Mayo.



El vehículo, de placa A0P-797, registra más de 5 millones en multas por papeletas de tránsito y en el momento de su intervención se encontraba con varias personas a bordo.

Carlos Peña, subgerente de Movilidad Urbana y Seguridad Vial de Miraflores, informó que la coaster ‘pirata’ fue conducida al depósito del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) y al conductor se le impuso una sanción administrativa por prestar servicio sin contar con autorización (falta N01), cuya multa es S/16.800.

Según explicó a este Diario, se trata de unidades que pretenden evadir los controles y cubrir la ruta por las avenidas Comandante Espinar, Dos de Mayo, Pershing, Ricardo Palma, Paseo de la República y Angamos, en un circuito de informalidad apoyado por malos usuarios.

“Las personas irresponsablemente también se suben a este tipo de vehículos porque les cobran 50 céntimos para llevarlos al final de una calle a sabiendas que es una unidad informal que puede ocasionar un accidente de tránsito”, indicó.

La sanción al conductor se realizó sin perjuicio de que la información sea derivada a la comisaría del sector para que se inicien acciones penales. No obstante, para Peña el internamiento del vehículo en el SAT es crucial para que se reduzca el riesgo que representa una coaster ‘pirata’. “Las multas no tienen ninguna consecuencia porque no las pagan, pero cada día o mes que ese vehículo esté en el SAT se va a reducir los riesgos de accidentes de tránsito”, enfatizó.