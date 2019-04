Tragedia de Fiori: MTC habilitó como terminal local donde se incendió el bus

El local de la urbanización Fiori (San Martín de Porres) donde se incendió un bus y murieron 17 personas contó con la habilitación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para ser utilizado como terminal terrestre de buses de transporte público interprovincial.



El certificado, que acompaña esta nota, fue emitido el 16 de julio del año pasado. Este lleva la firma del entonces director general de Transporte Terrestre, Paul Concha Revilla, y fue entregado a solicitud del ciudadano Julio César Pastor Miranda.



La razón por la que este establecimiento no operaba formalmente como terminal era porque no contaba con licencia municipal de funcionamiento. El alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, declaró ayer que el 22 de marzo pasado rechazaron dar el permiso debido a que “a todas luces ese garaje no cumple las condiciones de un terminal terrestre”.



Lo expuesto contradice lo dicho por el titular del MTC, Edmer Trujillo, el lunes. El ministro aseguró que el lugar donde se incendió el bus era un paradero informal, razón por la cual no podía ser fiscalizado por la Sutrán. No mencionó que este tenía una habilitación técnica emitida por su sector.



Este local, cabe recordar, fue cerrado temporalmente por la municipalidad del distrito el 21 de febrero pasado, luego de que constataran que allí vendían combustible de manera ilegal. Hoy está clausurado y con bloques de cemento en los alrededores.



—Simples requisitos—

El Comercio se comunicó con Paul Concha, a quien se le compartió el certificado que lleva su firma. Respondió que aparentemente se trataba de su rúbrica y que habría que contrastarse con los registros del MTC.



No obstante, el ex funcionario indicó que en el tiempo que estuvo en el cargo (marzo del 2017 hasta diciembre del 2018) firmó varios certificados de habilitación técnica de terminales terrestres, los cuales fueron “aprobados sin excepción y después sujetos a fiscalización”.



Explicó que ello se debe a una sentencia del 2015 del Poder Judicial, a raíz de una acción popular promovida por Indecopi, que eliminó requisitos como la presentación de informes técnicos y estudios de impacto vial para contar con un terminal terrestre, como exigía el DS 017-2009/MTC. Y que se dejó tan solo la presentación de un DNI, la firma de una declaración jurada y un pago por el derecho al trámite.

De acuerdo con Concha, esta sentencia lo ató de manos a él y a quienes ocuparon su cargo para ser más exigentes cuando un usuario pedía que le habilitaran un terminal.



En julio del 2018, el MTC extendió esta habilitación técnica. Faltaba el permiso de la municipalidad distrital para funcionar legalmente. (Fuente: MTC)

—Inicio de nulidades—

En la sesión de ayer de la Comisión de Transportes del Congreso, Favio Arciniega, director de Servicios de Transporte Terrestre del MTC, informó que se ha iniciado un proceso de nulidad de habilitación de terminales terrestres, luego de que detectaran que estos no cumplen con lo declarado.



Arciniega dijo que en el país existen 508 terminales habilitados por el MTC. Precisó que entre el 40% y 45% no cumplirían con las condiciones técnicas idóneas.



El funcionario también detalló que en el 2018 se emitieron 128 certificados de habilitación, y en lo que va este año se dieron 23.

Al término de la sesión, la comisión parlamentaria aprobó la conformación de un grupo de trabajo para plantear propuestas de soluciones a la crítica situación de los terminales informales y los transportistas. Esta mesa quedó conformada por los sectores Transportes e Interior, la fiscalía y los representantes de diversos gobiernos locales.



El presidente de la comisión, Wuilian Monterola Abregu, indicó que se estudiará la posibilidad de la construcción de tres terminales en Lima. “En el norte puede ser en Ancón; por el sur, en Lurín; y en el centro puede ser en Ricardo Palma”, indicó.



—Pedido de prisión—

El Ministerio Público informó anoche que ha solicitado nueve meses de prisión preventiva para el chofer del bus, José Antonio Quintana Barturén (51), y el copiloto, Rodolfo Iván Silva Coronado (46).



En tanto, la Sutrán, encargada de fiscalizar los terminales terrestres, comunicó que denunció penalmente a los representantes legales de la empresa del bus incendiado (Inversiones Sajy S.R.L.), al chofer y a su copiloto, así como a los que resulten responsables. La denuncia es por los delitos de homicidio culposo, exposición al peligro y desobediencia a la autoridad. El anuncio lo hizo ayer la superintendente Patricia Cama en la Comisión de Transportes del Congreso.

—Requisitos para contar con un terminal—

Según la web del MTC, para que un ciudadano pueda solicitar la habilitación técnica de un espacio como terminal terrestre solo debe hacer tres cosas. La primera: completar un formulario con datos personales.

Luego, adjuntar una declaración jurada en la que aseguren que cumplen con las condiciones para operar un terminal terrestre. Por último, realizar un pago de S/220 a la entidad por el derecho al trámite.