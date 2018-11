Augusto Ballardo: conversamos con el Premio Art Lima Gallery Weekend-Wong

¿Qué pueden tener en común las aves migratorias con las avionetas del narcotráfico? Parafraseando al Nobel cantautor Bob Dylan, la respuesta (literalmente) está flotando en el viento. En "Expedición", título de la propuesta ganadora del premio Art Lima Gallery Weekend-Wong, el artista limeño Augusto Ballardo, tras una profunda investigación en los territorios del Altiplano y de la Amazonía, reflexiona críticamente sobre cómo lo mágico, lo religioso y lo sagrado vinculado a las aves desde tiempos prehispánicos han cedido su lugar a los argumentos culturales de un comercio ilegal que afecta profundamente estos territorios.



Después de revisar las diferentes postulaciones, el jurado formado por los curadores Fabiola Arroyo (Venezuela) y David Flores-Hora (Perú), junto con el coleccionista Gonzalo Li (Perú), eligió por unanimidad al artista limeño, egresado en el 2012 de la especialidad de Grabado de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de Diseño en la Universidad Nacional de Ingeniería e Historia del Arte en el Museo de Arte de Lima. El premio se entregó ayer por la tarde en la galería Impakto, institución que lo representa en el Perú. Este reconocimiento implica un estímulo de US$1.000.



ARTE EN LAS ALTURAS

La obra de Ballardo, que pone a dialogar la iconografía prehispánica con los postulados de la escuela Bauhaus, la cerámica originaria con los fuselajes de aviones, tiene muchas capas para interpretar. Sin embargo, para el artista, el origen de sus obsesiones está en poder encontrar el código de la imagen. Su arte minimalista investiga en la estructura de la naturaleza, e intenta a partir de allí relacionar diferentes fenómenos antropológicos o históricos. Por esta línea de trabajo, fue invitado en el 2014 a la Residencia en la Galería Marta Traba-Memorial de América Latina en torno a la edición 31 de la Bienal de Sao Paulo.



Para Ballardo, si bien puede resultar complejo encontrar el punto en común entre el diseño industrial propio de las aerolíneas y la iconografía prehispánica, basta descubrir cómo ambos códigos se basan en principios de la naturaleza. "He hablado con los aviadores, y cuando ellos están en el aire me dicen que lo único en que pueden confiar no es en su máquina, sino en la naturaleza. Como las aves, ellos deben entender dónde se ubica el valle que les servirá de destino, y cuál es la densidad del aire para poder sobrellevar el viento y aterrizar de forma estable", explica el artista.

Integrante de una familia de arqueólogos y aviadores, Ballardo es un obseso recolector de objetos aeronáuticos, un activo visitante de fundiciones y deshuesaderos de las Fuerzas Armadas para conseguir partes de fuselajes dados de baja, que convertirá, más tarde, en soporte de sus obras.



El premio Art Lima Gallery Weekend-Wong se ha instituido para reconocer al artista emergente. Y Ballardo, cuya obra se exhibe en la feria ARCOmadrid representado por la galería madrileña Espacio Valverde, está en un momento expectante de su carrera. "Como migrante, la gente me pregunta sobre mi trabajo y yo les cuento la historia precolombina que lo sustenta. Y ellos se quedan sorprendidos", afirma. "Iniciativas como este premio para el arte emergente deben continuar. Se debe apostar por el artista joven y seguirlo en su carrera", añade.

MÁS INFORMACIÓN

Galería Impakto

Dirección: Av. Santa Cruz 857,

Miraflores.

Horario: 12 m. a 8 p.m.



Carlos Caamaño - Proyecto Fotográfico

Lugar: Centenario 105, 2° piso, Barranco.

Horario: De 11 a.m. a 8 p.m.

CIRCUITO RESTO BAR

Siete restaurantes participan en la ruta gastronómica que es parte del Art Lima Gallery Weekend. Estos son:



ámaZ

Av. La Paz 1079, Miraflores.

Reservas: 221-9393 / 221-9880.



Bottega Dasso

Av. Miguel Dasso 155, San Isidro.

Reservas: 222-3418.



Franklin Kitchen & Bar

Av. Álvarez Calderón 198,

San Isidro. Reservas: 751- 4243 .



Lima 27

Calle Santa Luisa 295, San Isidro.

Reservas: 422-8915.



Maras

Calle Las Begonias 450,

San Isidro. Teléfono: 201-5023.



365 Restaurante

Av. Víctor Andrés Belaunde 198,

San Isidro. Reservas: 315-9999.



Osteria Convivium

Calle Santa Luisa 110, San Isidro.

Reservas: 221-8511.