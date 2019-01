"Avengers Endgame": el spoiler que lanzó el Doctor Strange en "Avengers: Infinity War"

La película "Avengers: Endgame", cuyo estreno mundial está programado para el 26 de abril próximo, ha sido una de las películas que más intriga ha generado, debido al hermetismo con el que Marvel manejó el dar a conocer el nombre de la cinta.

Este dato se hizo oficial recién hace algunas pocas semanas. En "Avengers: Endgame", los superhéroes deberán buscar una solución, luego que Thanos consiguiera obtener las seis Gemas del Infinito y acabara con la mitad de los seres vivos del universo.

Sin embargo, durante muchos meses los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) especularon sobre el título del nuevo filme, sin tener en cuenta que este ya había sido revelado por uno de sus protagonistas en "Avengers: Infinity War".

El hecho ocurrió durante una conversación que sostienen Doctor Strange y Iron Man mientras se enfrentan a Thanos. Es en este momento, que el papel interpretado por Benedict Cumberbatch da a conocer el spoiler que para muchos fans pasó desapercibido.

Y es que cuando Thanos está a punto de exterminar al personaje que interpreta Robert Downey Jr., Doctor Strange lo impide y le entrega la Gema del Tiempo, pero al ser cuestionado sobre por qué lo hizo, él responde: o: "Estamos en el final del juego" ("We’re in the endgame now").

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, se pronunció respecto a este hecho, que ha sido considerado por los fanáticos como un "regalo" inesperado, y en una entrevista a MTV durante la alfombra roja de los Globos de Oro indicó que todo fue premeditado.

"Ya habíamos definido el título ("Avengers: Endgame") antes de que comenzáramos a desarrollar la película, o justo cuando comenzamos a producirla. Doctor Strange dice esa línea porque ya sabíamos que ese era el título", comentó.