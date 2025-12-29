Falta muy poco para darle inicio al año 2026; por esta razón, el calendario se convierte en una herramienta clave para quienes buscan organizar con anticipación su tiempo libre, viajes o simples pausas de descanso. Saber qué días estarán marcados como feriados oficiales permite tomar mejores decisiones y aprovechar al máximo cada oportunidad de desconexión a lo largo del año.

El próximo año llegará con un total de 16 feriados nacionales confirmados, algunos ubicados estratégicamente y otros que coinciden con fines de semana, lo que abre la posibilidad de generar descansos prolongados. Descubre cuáles son estas fechas, cómo se diferencian de los días no laborables y qué debes saber si te toca trabajar durante un feriado.

FERIADOS CONFIRMADOS PARA EL 2026 EN PERÚ

El Gobierno peruano ha establecido 16 feriados nacionales para el 2026, los cuales aplican tanto para trabajadores del sector público como privado, así como para estudiantes, ya que implican la suspensión de labores y clases. Estas fechas representan descansos remunerados y están distribuidas a lo largo de todo el año, permitiendo una mejor organización personal y familiar.

Los feriados oficiales son los siguientes:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS FERIADOS DE LOS DÍAS NO LABORABLES?

Aunque suelen confundirse, feriados y días no laborables no son lo mismo. El feriado es una fecha establecida por ley y obliga al descanso tanto en el sector público como en el privado, con goce de haber. En cambio, el día no laborable es una medida excepcional decretada por el Ejecutivo y suele aplicarse principalmente a las entidades públicas.

En el sector privado, la adopción de los días no laborables queda a criterio del empleador. Si la empresa decide sumarse, debe definir cómo se compensarán las horas no trabajadas, ya sea con jornadas adicionales, trabajo en sábados o ajustes en vacaciones. Para el 2026, el listado oficial de días no laborables aún no ha sido anunciado y, como es habitual, se espera que sea publicado durante los primeros meses del año.

¿QUÉ PASA SI UN TRABAJADOR LABORA DURANTE UN FERIADO?

Si un empleado presta servicios en un feriado y no recibe un día de descanso compensatorio, la legislación laboral establece que debe percibir un pago equivalente al triple de su remuneración diaria. Este monto incluye el pago regular del feriado, la remuneración por el trabajo realizado y un adicional del 100% por haber laborado en esa fecha.

El incumplimiento de esta obligación es considerado una falta grave y puede generar sanciones económicas significativas para la empresa, con multas que varían según su tamaño y que pueden superar los 24.000 soles. Por ello, tanto empleadores como trabajadores deben conocer estas reglas para evitar inconvenientes y garantizar el respeto de los derechos laborales.

