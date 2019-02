Tras la renuncia de Ben Affleck ¿Quién debería ser el nuevo Batman?

Pese a que aún no existe información oficial sobre quién será el nuevo Batman, los fanáticos del Hombre Murciélago han comenzado a especular sobre el posible sucesor de Ben Affleck, luego que este anunciara hace unos días que no volverá a interpretar al superhéroe de DC.

Uno de los nombres que más suena para suceder al actor de 46 años es el de Armie Hammer, recordado por protagonizar "Call me by your name" en 2018.

Pero Hammer no es el único candidato que suena fuerte para vestirse del héroe de Ciudad Gótica. Así como él, nombres como el de Michael B. Jordan, Jake Gyllenhaal, Aaron Taylor-Johnson, entre otros, vienen circulando en la web para beneplácito o disgusto de los seguidores de Batman.

UN BRUCE WAYNE MÁS JOVEN

En paralelo al anuncio de Affleck, el medio especializado Deadline informó que Affleck no encabezará el reparto ya que esta película, que se titulará "The Batman" y que se estrenará el 25 de junio de 2021, se centrará en un Bruce Wayne más joven que el de las entregas anteriores.

Affleck interpretó al superhéroe en las cintas "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Suicide Squad" (ambas de 2016), y "Justice League" (2017), todas ellas pertenecientes al universo cinematográfico de Warner Bros. sobre las historias de DC Comics.

El doble ganador del Oscar (mejor guión por "Good Will Hunting" y mejor película por "Argo") se queda así fuera de un proyecto que, inicialmente, iba a dirigir y protagonizar.

A la espera de que se confirme quién será la estrella de este nuevo largometraje, sí se sabe que en la silla de director se sentará Matt Reeves, cuya filmografía incluye cintas como "Cloverfield" (2008), "Let Me In" (2010), "Dawn of the Planet of the Apes" (2014) y "War for the Planet of the Apes" (2017).

