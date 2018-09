"Buscando...": nuestra crítica a la película del director Aneesh Chaganty

A lo largo de su todavía breve historia, en comparación con otras artes milenarias, el cine ha buscado su propia autonomía estética. Así, ha tenido –y hasta ahora tiene– con la literatura o con el teatro, por ejemplo, relaciones difíciles y complejas. Hoy en día, otros medios de expresión, aunque quizá no necesariamente ‘artísticos’ como los antes mencionados, vienen a retar al cine. Uno de ellos es el que pertenece al mundo de las comunicaciones digitales. Con los lenguajes de las todopoderosas redes, quiéralo o no, el cine tendrá que lidiar en el futuro.

“Buscando…” es una de las películas recientes que se plantea una inmersión total del cine en el mundo de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y un sinfín de dispositivos que, cada vez con más fuerza, estructuran las relaciones humanas. La película cuenta la historia de David Kim (John Cho), padre de familia que, ante el fallecimiento de su esposa por un terrible cáncer, debe criar solo a su única hija Margot (Michelle La), todavía adolescente.

A partir de la desaparición desconcertante de Margot, como en una película de Hitchcock, todo el metraje restante consiste en la investigación que realiza David respecto al paradero de su hija. Pero lo llamativo de la cinta es la forma en que está contada, la sintaxis que inventa para que podamos ser partícipes de la búsqueda de Margot: desde el principio hasta el final, todo lo que aparece ante nuestra vista está mediado por las pantallas y dispositivos de Internet.

En ese sentido, un logro de esta ópera prima del director Aneesh Chaganty es su peculiar montaje. David, el padre desesperado, se convierte en un arqueólogo que desentierra múltiples estratos audiovisuales que envuelven ese misterio en el que se convierte su hija: maraña de identidades virtuales y comunidades encriptadas que rivalizan con un mundo presencial que, paradójicamente, se ha hecho ilusorio. El universo digital se va vuelto más influyente e importante. En otras palabras: más real.

Otro punto muy interesante de este desentierro laberíntico del pasado de Margot es que no solamente nos dice que el ‘verdadero’ mundo estaba dentro de las pantallas, y no fuera. Hay otro develamiento, más desgarrador, detrás de esta indagación: la profunda soledad de una muchacha que, a pesar de sus vínculos sociales por Internet, carecía de auténticos amigos y estaba sumida en la depresión. Lo especial de la película está, precisamente, en esa mezcla de drama y horror psicológico que se esconde tras el vértigo de la pesquisa.

Pero no todos son logros. Los problemas de “Buscando…” comienzan a salir a flote en su segunda mitad. Las vueltas de tuerca, algunas no tan ingeniosas, atentan contra la naturalidad de lo que vemos. Algunos personajes se hacen artificiales, algo abstractos, como la detective Vick (Debra Messing). John Cho está muy bien como David, pero también es cierto que conocemos muy poco de él, y termina siendo una individualidad explosiva sin un contexto que le proporcione más densidad.

No obstante, Chaganty acierta en reflexionar desde las mediaciones perceptivas de las nuevas tecnologías. Es cierto que también resentimos el hecho de que el filme se haga desde la única perspectiva del padre y renuncie a una estructura narrativa más compleja. Pero si “Buscando…” termina por renunciar a una auscultación humana y filosófica mayor, no deja de abrir las puertas a un correlato cinematográfico fascinante y necesario de películas iniciáticas sobre el tema, como “La red social” (2010), del cineasta David Fincher.

Puntuación: 3/5

Título original: “Searching”.

Género: drama, thriller.

País y año: EE.UU., 2018.

Director: Aneesh Chaganty.

Actores: John Cho, Debra Messing, Joseph Lee.