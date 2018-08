Engin Akyürek: entrevistamos al actor turco durante su paso por Lima

La euforia de las telenovelas turcas no es ajena a nuestro país. De hecho, la producción "Qué culpa tiene Fatmagul" fue una de las que causó más revuelo, teniendo uno de los mejores rátings televisivos durante su emisión en el 2015.

Ahora, Engin Akyürek, el artista turco que se metió en la piel del personaje de Kerim en dicha novela llegó a nuestro país el último jueves para el estreno de su nueva cinta "Kerem, Hasta La Eternidad", una historia de amor que termina convirtiéndose en un hecho traumático para el papel de Akyürek luego de que su pareja fallece en un accidente automovilístico y su espíritu no lo deja tranquilo.

Conversamos con el intérprete acerca del furor de las tramas turcas en Latinoamérica, su éxito y la conexión con los papeles que ha interpretado hasta el momento.

¿Cómo explicas el fenómeno de los proyectos turcos en el mundo? Sobre todo en Latinoamérica, la mayoría de personas no hablan tu idioma, pero el nivel de conexión con la historia ha sobrepasado fronteras.

Tenemos valores comunes, sobre todo los sentimientos que son valores universales que compartimos. En dos días [los que ha estado en Lima] no he tenido la oportunidad de analizarlo mucho, pero lo que siento es que ustedes también son personas que reflejan sus sentimientos y nosotros somos así. Creo que además la forma en que conectamos las historias, las pasiones de los personajes y que reflejamos todo esto les parece muy cercano. Espero que el éxito de las series turcas aquí siga e incluso poder trabajar proyectos en común.



¿Cómo manejas el tema del éxito y fama con tu vida personal? En un primer momento, ¿te chocó combinar ambos aspectos?

Cuando una persona se hace famosa y te empiezan a reconocer en la calle, claro que hay cosas que cambian mucho en tu vida. Yo en vez de cambiar mi estilo de vida, he preferido desarrollarlo y adaptarme. Para mí no ha sido difícil ese paso, es mi trabajo y creo que lo estoy haciendo bien. Tengo una vida personal aparte, ya han pasado 15 años y he aprendido a adaptarme a ello.



A lo largo de tu carrera has interpretado al galán de la trama, ¿temes que se te encasille con ese tipo de papeles?

No, no creo que me hayan encajado en ese tipo de papeles. Puede parecer que mis personajes tengan sentimientos similares, pero al final se tratan de roles diferentes […]. Yo me encargo de elegirlos, creo que son más reales, siento la necesidad de explorarlos e historias que valen la pena contar. Después de esto, no sé con qué otro tipo de historias trabajaré, eso se verá con el paso del tiempo. Para mí, lo más importante es que el personaje se sienta real.



Los artistas siempre están buscando reinventarse en la industria. ¿Cómo es el proceso que sigues para escoger qué tipo de personajes interpretar?

Es algo que se desarrolla con la edad porque las experiencias que tienes en la vida cambian, a los 20 años no te pasa lo mismo que cuando cumples los 30. Yo estoy en la mitad de los 30 años, a lo mejor cuando cumpla 40 cambie de perspectiva. Como actor, siempre busco estar informado y desarrollarme. Leer, viajar, entender otras culturas y sobre todo desarrollar empatía con la gente. Lo más importante son las experiencias que vivimos como personas, la vida misma es la que nos enseña todo el tiempo lecciones.



Hablemos un poco de tu rol en la película. ¿Qué es lo que más te demandó de tu personaje [Kerem] en esta película?

Sin dar muchos detalles y arruinarles la película [risas], lo que más me costó fue el hecho de trabajar con cosas que no existen, el actuar frente a una pantalla verde fue difícil. Sobre todo, porque esta es la primera vez que trabajo con algo así. Reaccionar y tener sentimientos frente a algo que no existe.



Tus trabajos más conocidos son los de la TV, ahora llegas a la pantalla grande con la cinta. ¿Cómo ha sido la experiencia con ambos? ¿Hay alguna por la que te inclines más?

Acabo de grabar una película [una de amor]. En estos días, me inclino más por lo que es el cine, pero sinceramente no tengo alguna preferencia. Depende del proyecto y el tiempo que tenga. Me gustan las dos formas porque mi pasión es estar frente a las cámaras.



¿Y te interesaría trabajar detrás de cámaras? ¿Dirigir algún proyecto, tal vez?

Tengo un sueño, escribo mucho y espero algún día poder publicarlo. Me encantaría poder rodar mi propia película.



En la película, tu personaje vive atormentado por el espíritu de su esposa que falleció en un accidente automovilístico, algo que no lo deja seguir con su vida. ¿Dirías que estas visiones tienen un doble significado o funcionan como una especie de metáfora de la realidad? Tal vez el miedo que persigue a los seres humanos de no estar contentos con lo que tenemos, el perder a alguien o enfrentarnos a nuestros temores más grandes.

Sí, porque lo que contamos en la película no se puede definir de una sola forma. Todo depende de cómo la interpretes, cada uno tiene su propio punto de vista y, nosotros, preferimos no definirlo sino que cada uno saque conclusiones con lo que la historia le inspire. Si le diéramos una sola mirada [a la historia de la película] no sería tan real y tampoco natural.



Tráiler "Kerem. Hasta La Eternidad". (Video: YouTube)

La visita del actor, quien también estará de gira promocional en Chile y Argentina, se realiza por intermedio de la alianza estratégica con Intermedya de Turquía. La película ya se encuentra disponible en todas las salas de los cines peruanos.