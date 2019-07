Festival de Cine de Lima PUCP: escápate por nueve días a lo mejor del séptimo arte

Cada vez nos movemos menos. Incluso para ver películas. La flojera de salir de casa y desplazarse hasta una gran sala va en aumento debido al avance de las plataformas de streaming. No se trata de satanizar por satanizar. De hecho, el medio también tiene sus ventajas y bondades. Pero el facilismo del control remoto o el simple clic nos conduce silenciosamente hasta el adormecimiento natural.

Para tratar de contrarrestar esa tendencia es que, felizmente, existen los festivales de cine. Y el Festival de Cine de Lima PUCP, que este año celebra su edición 23, es el más importante de todos los que se organizan en el medio local. Su lema para esta ocasión es directo y sencillo: "Escápate al cine". Porque, al fin y al cabo, eso es esta fiesta de paisajes y narraciones: una fuga de la realidad, un conjunto de alternativas a la vida que vivimos. Y qué mejor que compartir las experiencias colectivamente, en la oscuridad de un salón de proyecciones.

Por ello, tampoco parece una coincidencia que este gran evento que nos invita a escaparnos al cine tenga como película inaugural al documental "El viaje de Javier Heraud", dirigido por Javier Corcuera. La cinta sobre el poeta peruano de espíritu indomable abrirá el Festival de Cine de Lima el viernes 9 de agosto, con una función en el Gran Teatro Nacional.

—Los platos fuertes—

Como siempre, la competencia de ficción tiene varios títulos destacados. Resalta la peruana "Canción sin nombre", ópera prima de Melina León, que viene de una auspiciosa participación en el Festival de Cannes. La otra cinta nacional en competencia es "La bronca", de los hermanos Daniel y Diego Vega. También llaman la atención la brasileña "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles (también en competencia en Cannes), la argentina "Sueño Florianópolis" de Ana Katz, "La camarista" de la mexicana Lila Avilés, entre otras.

En el apartado competitivo de documentales, la presencia peruana llega a cargo de Gonzalo Benavente con "La revolución y la tierra", y de Mary Jiménez, quien junto a la belga Bénédicte Liénard dirige "By the Name of Tania". Otros trabajos de interés son "Las facultades" de Eloísa Solaas (Argentina), "Lemebel" de Joanna Reposi (Chile) y "Una corriente salvaje" de Nuria Ibáñez (México).

—Otras secciones—

Más allá de las competencias, hay varias otras secciones de mucho interés. Conviene ponerse a escarbar, buscar entre lo seguro, pero también ir descubriendo títulos sin mucha publicidad: allí a veces están las verdaderas joyas del festival. Desde acá hacemos algunas recomendaciones: en el apartado Irresistibles suena bien la brasileña "Domingo", de Fellipe Barbosa y Clara Linhart. En las Galas destacan "Hombres de piel dura" del argentino José Celestino Campusano; "El Pepe, una vida suprema", documental de Emir Kusturica sobre el expresidente uruguayo José Mujica; "Santiago, Italia", documental del italiano Nanni Moretti; "Buddy", de la gran Heddy Honigmann; "Chicuarotes", ficción dirigida por el mexicano Gael García Bernal; y hay bastante más.

Como cada año, estarán también las Aclamadas 2019, que esta vez trae 10 películas, entre ellas "Varda by Agnès", lo último que dirigió la leyenda del cine Agnès Varda (fallecida en marzo de este año); así como lo último de Bruno Dumont ("Jeanne"), los hermanos Dardenne ("El joven Ahmed"), Quentin Tarantino ("Había una vez en Hollywood") y Elia Suleiman ("It Must Be Heaven").

Otras secciones a las cuales prestarles mucha atención: Orgullo y Prejuicio (historias de diversidad y violencia de género), De Música Ligera (películas sobre música iberoamericana), Francia en Lima (en esta ocasión con una imprescindible retrospectiva de Henri-Georges Clouzot), Espacio Filmoteca (dedicado al enorme Carlos Gardel y sus tangos) y una selección de tres filmes clásicos que cumplen 50 años: "La pandilla salvaje" de Sam Peckinpah, "Midnight Cowboy" de John Schlesinger, y "Easy Rider" de Dennis Hopper. Únicas oportunidades para disfrutarlas en pantalla gigante. Serán nueve días de puro cine, con más de 130 películas. Vaya armando la agenda.

MÁS INFORMACIÓN

Fechas: del 9 al 17 de agosto.

Sedes: CCPUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro), Cineplanet, sala Armando Robles Godoy, entre otras.

Más información: www.festivaldelima.com