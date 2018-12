"Vice", dirigida y escrita por Adam McKay, parte como la gran favorita en la 76 edición de los Globos de Oro gracias a sus seis nominaciones, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

"Vice" una película biográfica sobre el ex vicepresidente estadounidense Dick Cheney y protagonizada por Christian Bale, consiguió este jueves la mayor cantidad de nominaciones a los Globos de Oro, que inauguran la temporada de premios en Hollywood.

Tráiler de "Vice" - VIDEO

"The Favourite", "Green Book" y "A Star is Born" lograron cinco candidaturas cada una, mientras que "BlacKkKlansman" y "Mary Poppins Returns" obtuvieron cuatro cada una.

"A Star is Born", "Black Panther", "BlacKKKlansman", "If Beale Street Could Talk" y "Bohemian Rhapsody" se disputarán el premio a la Mejor película de drama, mientras que "Green Book", "Mary Poppins Returns", "The Favourite", "Crazy Rich Asians" y "Vice" competirán por el galardón al Mejor filme de comedia o musical.

En el apartado de actuación, a mejor actriz de drama optan Glenn Close, Lady Gaga, Nicole Kidman, Melissa McCarthy y Rosamund Pike, y entre los hombres, los nominados son Bradley Cooper, Willem Dafoe, Lucas Hedges, Rami Malek y John David Washington.

Y en comedia, Emily Blunt, Olivia Colman, Elsie Fisher, Charlize Theron y Constance Wu se disputarán el Globo de Oro a mejor actriz y Viggo Mortensen, Lin-Manuel Miranda, Christian Bale, Robert Redford y John C. Reilly, el de mejor actor.

El mexicano Alfonso Cuarón triunfó con la nominación de "Roma" como mejor película extranjera y logró también candidaturas en los campos de mejor guion y mejor director.

Cuarón es uno de los tres cineastas latinos que han conseguido el trofeo al mejor director con anterioridad. Lo ganó por "Gravity", al igual que Guillermo del Toro por "The Shape of Water" y Alejandro González Iñárritu por "The Revenant".



(Fuente: EFE)