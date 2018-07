El director James Gunn fue despedido de "Guardianes de la galaxia 3" luego de que volvieran a salir a la luz una serie de publicaciones en Twitter en las que bromeaba sobre pedofilia y violaciones.

"Las actitudes ofensivas y mensajes descubiertos en la cuenta de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores de nuestro estudio por lo que hemos terminado nuestra relación laboral con él", dijo Alan Horn, CEO de Walt Disney, en un comunicado citado por "The Hollywood Reporter".

Las publicaciones que han motivado el despido del cineasta, conocido por su humor ácido en las redes sociales, fueron propaladas por sectores conservadores. De acuerdo a Fox News, esto fue motivado por las críticas que solía hacer al presidente Donald Trump.

En el muro de James Gunn figuran frases como este, escrita hace 10 años: "Me encanta cuando los niños pequeños me tocan en mis partes". O esta, escrita hace 9 años: "Lo mejor de ser violado es cuando dejan de violarte y te dices: 'Oh, qué bien se siente, ya no me están violando'". También se lee: "Acabo de hacer una broma sobre violación anal mientras duerme a una amiga".

Tuits de James Gunn. (Fuente: Twitter)

EN SU DEFENSA

Tras el resurgimiento de las publicaciones, James Gunn publicó un comunicado por partes en su cuenta de Twitter. Estas fueron las palabras del cineasta que ha sido responsable de las dos entregas de "Guardianes de la galaxia":

"Mucha gente que ha seguido mi carrera desde sus comienzos me ve como un provocador, haciendo bromas de temas tabú y controversiales. Como he discutido públicamente antes, mientras me desarrollo como persona, también lo hacen mi humor y mi trabajo".

(Nota en desarrollo)