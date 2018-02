Muere John Gavin, actor de "Psycho" y exembajador de Estados Unidos en México

El actor estadounidense con ascendencia latina John Gavin, que dejó su huella en películas como "Psycho" y "Spartacus" (ambas de 1960), murió a los 86 años en Los Ángeles, informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

Al margen de su carrera en Hollywood, Gavin fue conocido por su labor como embajador estadounidense en México entre 1981 y 1986, durante la Presidencia de Ronald Reagan.

Además fue el protagonista de la película mexicana "Pedro Páramo" (1967), basada en la célebre novela de Juan Rulfo y cuya adaptación a la gran pantalla contó con Carlos Fuentes como uno de sus guionistas.



"Un triste día. Mi gran amigo John Gavin murió esta mañana. Uno de los mejores hombres que he conocido y (que fue) como un hermano para mí. Descanse en paz", dijo en Twitter el cineasta William Friedkin.



Nacido como John Anthony Golenor el 8 de abril de 1931 en Los Ángeles, su madre era mexicana, por lo que el actor que luego sería conocido como John Gavin hablaba español con fluidez.



Desde que era joven, mostró interés por las que serían las dos grandes pasiones de su vida: la actuación y la carrera diplomática.



John Gavin interpretó al novio de Marion Crane (Janet Leigh) en el filme de Alfred Hitchcock "Psycho", mientras que en la cinta de Stanley Kubrick "Spartacus" dio vida a Julio César.



Su filmografía incluye otros largometrajes como "Imitation of Life" (1959), "Midnight Lace" (1960) o "Thoroughly Modern Millie" (1967).



Gavin estuvo muy cerca de encarnar al Agente 007 en "Diamonds Are Forever" (1971), pero finalmente Sean Connery, tras ausentarse en el filme "On Her Majesty's Secret Service" (1969), volvió a la saga de espionaje para encargarse de interpretar a James Bond.



Además, John Gavin fue el presidente del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG, por sus siglas en inglés) de 1971 a 1973.

