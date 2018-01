Oscar 2018: "Coco" y sus rivales en la categoría Mejor canción original

La canción “Remember Me” de la cinta animada “Coco”, interpretada por Miguel y Natalia Lafourcade, fue nominada al Oscar junto con “This is Me” de “The Greatest Showman”.

"Remember Me" aparece en dos ocasiones en “Coco”, una como una canción de cuna y la otra como corrido mexicano. En la versión bilingüe, Miguel canta en inglés mientras que Lafourcade interpreta algunos versos en español. La versión en idioma hispano fue interpretada por Gael García Bernal.

La dupla de compositores y esposos Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez la escribieron. Robert Lopez contó en entrevista que tiene una resonancia emocional especial porque la interpretaron en el funeral de su madre este año.

La nominación es una gran noticia para sus hijas de 12 y 8 años. “Quieren ir a los Oscar y tomarse selfies con gente famosa”, dijo Kristen Anderson-Lopez desde su casa en Nueva York el martes. Los esposos compusieron la popular canción "Let It Go" de “Frozen” que se llevó el Oscar en 2014.

“This is Me” fue escrita por los ganadores del Oscar del 2017 y recibió un Globo de Oro este año. Interpretada por Keala Settle en “The Greatest Showman”, es la favorita para los Premios de la Academia.

Conmovedora pieza de autoafirmación muy bien producida para la que Kesha ya hizo una nueva versión, "This is Me" ayudó a que la banda sonora de la película llegara las listas de popularidad.

Si gana, sería el segundo Oscar consecutivo para los compositores Benj Pasek y Justin Paul, cuya "City of Stars" de "La La Land" es la actual campeona. Pasek y Paul también ganaron un Tony a la mejor música original por "Dear Evan Hansen".

MÁS NOMINADOS A MEJOR CANCIÓN

Otra canción muy emotiva y de gran producción pop es la nominada "Stand Up for Something", interpretada por Day con el rapeo de Common. La canción aparece en la película "Marshall", sobre el joven abogado Thurgood Marshall. Day canta que "nada tiene significado si no te alzas en defensa de algo”.

Common, quien ganó el Premio de la Academia en 2015 con John Legend por la canción "Glory", coescribió "Stand Up for Something" con la veterana compositora de Los Angeles Dianne Warren. Ella tratará de romper una maldición, pues ha recibido ocho nominaciones antes sin conseguir el premio. Este es el tercer año consecutivo para Warren con una canción nominada al Oscar.

Blige fue nominada a mejor actriz de reparto por su papel en "Mudbound", sobre la vida en una finca de Mississippi en la postguerra. También interpretó "Mighty River", la cual se escucha en los créditos de la película. La balada pop con cantantes de góspel, es una canción de perseverancia. Blige la coescribió con Raphael Saadiq.

"Mystery of Love", otra adorable balada etérea con guitarras dulces del compositor radicado en Brooklyn Sufjan Stevens, es la rareza entre las nominadas, al menos estadísticamente. Es una de las dos canciones que Stevens escribió para "Call Me By Your Name", y suena de fondo mientras dos jóvenes se enamoran en la película, que se desarrolla en Italia en la década de 1980.

El tema nominado al Oscar de Stevens reza “bendecidos por el misterio del amor”. Encargada por el cineasta Luca Guadagnino, es la primera canción que ha compuesto específicamente para una película.