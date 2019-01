Oscar 2019: conoce aquí a los nominados en la categoría Mejor director

Los Director Guild Awards, los BAFTA, los SAG Awards y más ya anunciaron a sus elegidos y este martes será el turno de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. La lectura de los nominados a los Oscar 2019 se realizará en una ceremonia conducida por Tracee Ellis Ross y Kumail Nanjiani y en esta nota te contaremos quiénes serán los elegidos en la categoría Mejor director.

El mexicano Alfonso Cuarón, reconocido en los Critics' Choice Awards y los Globos de Oro, es un candidato fijo para el reconocimiento por su trabajo en la cinta "Roma", que se estrenó en colaboración con la plataforma de streaming Netflix.

Sus rivales podrían ser el debutante Bradley Cooper y el consagrado Spike Lee.

La ceremonia en la que se revelará la lista comenzará a las 8:20 a.m. (hora de Perú, Ecuador, Panamá, México/ Zona ET).

Lista completa de nominados a los Oscar 2019 en la categoría Mejor director:

Entre los voceados en las predicciones previas a la lectura de nominados de los Oscar 2019 destacaban:

Alfonso Cuarón (Roma)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Adam McKay (Vice)

Peter Farrelly (Green Book)

Barry Jenkins (If Beale Street Could Talk)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Ryan Coogler (Black Panther)

Pawel Pawlikowski (Cold War)