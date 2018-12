Si "Get Out" te dio miedo, entonces "Us" (Nosotros), la nueva película de Jordan Peele, te aterrorizará. El director regresa con una nueva propuesta de terror protagonizada por Lupita Nyong’o, Winton Duke, Elisabeth Moss y Tim Heidecker. Esta nueva propuesta llegará a los cines en marzo de 2019.

El ganador del Óscar ha asegurado que "Us" se aleja por completo del concepto de su épera prima, pero mantendrá la crítica racial como enfoque social, así como sucedió con "Get Out".

Sinopsis de "Us"

Un agradable matrimonio (Lupita Nyong'o y Winston Duke) decide pasar unos días de relajo junto con sus hijos en la casa que tienen cerca de la playa. Los acompaña una pareja de amigos (Elisabeth Moss y Tim Heidecker), pero lo que parecía unos apacibles días de desconexión del ruido de la ciudad torna en tensión y caos cuando unos inesperados e inquietantes invitados aparecen por la noche.

Tráiler de "Us"

Las expectativas por el último trabajo de Jordan Peele son bastante altas y el primer tráiler de "Us" te dejará sin palabras y con ganas de ver la película que se estrenará en marzo de 2019.

Actores y personajes de "Us"

Lupita Nyong’o - Adelaide Wilson

Winton Duke - Gabe Wilson

Elisabeth Moss

Tim Heidecker

Shahadi Wright Joseph

Evan Alex

Yahya Abdul-Mateen II

Anna Diop

Madison Curry

Cali Sheldon

Noelle Sheldon



Fecha de estreno de "Us"

"Us" será distribuida por Universal Pictures y se estrenará en Estados Unidos el 15 de marzo de 2019. Desde ya es una de las películas más esperadas del año.

Póster de"Us"

Las primeras noticias sobre "Us" fue un inquietante póster de la película, en la que aparece una siniestra figura con un abrigo rojo y sosteniendo en su mano unas punzantes tijeras de tamaño considerable.