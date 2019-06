"X-Men": las películas de la saga de la peor a la mejor | FOTOS

"X-Men: Dark Phoenix" promete cerrar la saga que Fox construyó durante los últimos 20 años, pues ahora la franquicia pertenece a Disney. ¿Se mantuvo la calidad en todas esas historias? A continuación, el veredicto.

PUESTO 11: "X-Men: The Last Stand" (2006)

Casi olvido mencionar esta cinta. Es tan irrelevante que, en 2014, Bryan Singer la desapareció del canon con su "Days of Future Past". Por trabajar momentos tan irracionales para personajes que conocimos durante años el director, Brett Ratner, no debería encargarse ni de organizar bingos.

PUESTO 10: "X-Men Origins: Wolverine" (2009)

No conozco suficientes palabras despectivas para describir esta película. La historia de Logan empieza con tragedia, pero deriva en humor involuntario. Es tan mala que incluso "Deadpool 2" se burla de ella.

PUESTO 9: "X Men: Apocalypse" (2014)

Esta película tiene una buena secuencia de acción. Salvo ello, es irrelevante. Apocalipsis (Oscar Isaac) fue un villano desaprovechado, mientras que la sólida dinámica de Magneto (Michael Fassbender) y Charles Xavier (James McAvoy), lo mejor de la cinta, pasó a un segundo plano.

PUESTO 8: "The Wolverine" (2013)

El director James Mangold hizo algo mejor que "Origins", lo cual no fue tan difícil. Pero el paso de Wolverine por Japón, que empezó bien, degeneró progresivamente hasta mostrar una secuencia genérica de lucha.

PUESTO 7: "X-Men" (2000)

Su mayor aporte fue ser la primera de la saga en una época en la que el cine de superhéroes no vivía su mejor momento. Trajes negros de cuero reemplazaron los coloridos atuendos del cómic, pero a pesar de ello construyó personajes sólidos gracias a su buen elenco; aunque no tanto por el guion.

PUESTO 6: "Deadpool 2" (2018)

"Deadpool 2" está llena de chistes, algunos claros, otros muy oscuros que solo los seguidores del cómic entenderán. De juegos de palabras y humor pueril hay mucho, justo lo que esperarías de la película de clasificación restringida más exitosa de la historia. Eso es básicamente todo. Justifica tu entrada al cine, por más irregular que sea.

PUESTO 5: "Deadpool" (2016)

Chistes subidos de tono y violencia extrema convierten a "Deadpool" en algo nunca antes visto en la historia del cine de superhéroes. Fue toda una experiencia, pero no solo en las salas, sino fuera de ellas. Parte de la gracia de esta producción yace en el márketing viral y lleno de humor negro para promocionarla.

PUESTO 4: "X-2" (2003)

Wolverine es confrontado por su propio pasado y los mutantes enfrentan su peor amenaza en una cinta que empezó con una escena que, casi 20 años después, todavía pone la piel de gallina.

PUESTO 3: "X Men: Days of Future Past" (2014)

Es la cinta que el mundo merecía tener en lugar de "The Last Stand". Tuvo suficiente acción y guiños para los fans de toda la vida, pero disminuyó algunos niveles en el nudo de emociones que ofreció "First Class".

PUESTO 2: "X Men: First Class" (2011)

El elenco de la saga se renueva en otro contexto: los años 60. Matthew Vaugh le otorga a la saga el dinamismo que tan bien resultó en "X-2", pero que nunca floreció. Los mejores y más intensos Charles Xavier y Magneto se encuentran aquí.

PUESTO 1: "LOGAN" (2017)

La mejor película de "X Men" ignora el canon para contar una historia sobre derrota y esperanzas perdidas. Logan (Hugh Jackman), quien ya ha sufrido demasiado, reencuentra su humanidad al tener que salvar a la pequeña Laura Kinney (Dafne Keen), quien ha sido víctima de la ambición humana. El futuro del mundo todavía es un desastre al final de la cinta, pero al ver a Logan feliz, si bien por solo unos momentos, hacen que todo valga la pena.

DATO

"X Men: Dark Phoenix" llega a los cines el jueves 6 de junio.