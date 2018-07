Marco Aurelio Denegri y el significado de la felicidad | VIDEO

Cincuenta minutos de saber. Eso es lo que encontramos en la entrevista que el programa "Casa tomada" desarrolló a Marco Aurelio Denegri, quien fue una de las personas más cultas del Perú y que este viernes falleció a los 80 años.

Llevada a cabo en 2015 por el periodista y novelista Raúl Rola, la entrevista empezó con una pregunta complicada: ¿Es posible ser feliz? Denegri responde que en uno de sus libros recopila varias definiciones sobre la palabra felicidad. "En latín, félix designa lo que es fértil, fecundo, creativo, productivo, feraz. Entonces un árbol que da frutos es un félix árbol, un árbol fructífero", empezó.

"A mí me preguntaron en una ocasión, recuerdo que fue en el centro cultural de la Católica, si (José María) Arguedas había sido feliz. Y yo me atreví a decir que sí. Entonces me objetaron manifestándose que cómo había sido feliz una persona que terminó matándose. Entonces aduje la etimología de la palabra felicidad, dije que Arguedas tiene no solamente una obra de ficción interesante y amplia, sino que su obra antropológica es mayor que su obra de ficción, porque se han publicado siete tomos (fue fructífero)", contó.

¿Es posible ser feliz todo el tiempo? Marco Aurelio Denegri cita a Sigmund Freud, el cual menciona que "la felicidad obra por contraste", de modo que solo puede funcionar por momentos. "No hay nada más difícil que soportar que una serie de días hermosos y felices", indica en uno de los momentos de la conversación.

Pero la entrevista a Marco Aurelio también tocó el tema de la sexualidad, así como el pesimismo. Esto último fue orientado a los constantes tiroteos contra inocentes en Estados Unidos. Estos temas surgieron en torno a su libro "Polimatía" (2014).