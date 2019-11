“Aurora” es una comedia romántica extraña. Maneja todos los códigos del género, sin la melosa moral hollywoodense. Incorpora humor negro e incorrección política para hablar de racismo, migración y alcoholismo. Aurora, sobreviviente de la noche, las fiestas y el frío de Laponia, conoce una noche a Darian, un muchacho iraní que ha llegado a la ciudad con su hija. Ella deberá superar su racismo y sus adicciones para abrir el corazón.

El iraní Darian (Amir Escandari) lucha por un futuro mejor para su hija, y por ello debe casarse con una finlandesa para solicitar el asilo. Entonces interviene Aurora (Mimosa Willamo),

La cinta que el martes pasado abrió la edición 31 del Festival de Cine Europeo es, para su protagonista, una cinta igualmente extraña para el propio cine finlandés, poco dado al humor y a lo romántico. “Al principio estaba preocupada, pues se trata de un género bastante estricto. Pero cuando me puse a leer el guión, me pareció muy divertido e interesante”, explica la actriz de 25 años. En efecto, después de conocer a Miia Tervo, la directora, ella entendió que una comedia romántica se puede construir bajo tus propias reglas, incluso las del norte de Finlandia. “Por ejemplo, al inicio de una escena íntima, puedes escuchar que mi personaje suelta un pedo. Pocas películas empiezan así...”, afirma.

—Es verdad. Hay muchos pedos en la película...

(Ríe). Me parece que es uno de tantos detalles que hacen muy real el filme.

Filme de Miia Tervo se estrenó en la inauguración del Festival de Gotemburgo, en Suecia, a principios de este año.

—Como espectadores, los peruanos nos identifiquemos más con los rigores que debe soportar Darian, el inmigrante iraní. Pero nos sorprende también descubrir qué significa la pobreza en Finlandia.

Allá, los impuestos son tan elevados que permiten que un país rico como Finlandia tenga un sistema social que funcione, por lo que no existe la pobreza extrema. Por ende, no verás gente pobre en la calle, como puedes ver en Lima o en Los Ángeles. El Estado está diseñado para ofrecer ayuda al ciudadano. Se apoya al alcohólico, al desempleado, a quien necesite tratamiento de salud. Sin embargo, no faltan los problemas, por supuesto.

—Aurora trabaja como manicurista en un salón de belleza. Se emborracha a diario, pero siempre parece recién maquillada, como si la cosmética fuera un mecanismo de defensa para ella. ¿Cómo fue la construcción de tu personaje?

Me gustaría tener una buena respuesta para tu pregunta, pero no la tengo. Fue algo casual. Más que las audiciones o la lectura del guión, tiene que ver con la amistad que llegué a entablar con la directora. Con reconocernos, compartir y comparar experiencias y anécdotas familiares y personales. Ambas utilizamos lo que pasó en nuestras vidas para, de alguna manera, ir armando el personaje. Y simplemente fluyó.

—Grandes temas del filme son el racismo y la inmigración. ¿La relación de tu personaje con Darian podría simbolizar la realidad de un país que aún le cuesta aceptar al migrante?

Es verdad que Finlandia debería abrirse más a los inmigrantes. Para mi generación y las más jóvenes se trata de una relación natural, nacida desde el colegio, pero para la generación de nuestros padres y abuelos, la Finlandia más blanca, aún resulta difícil. Y las zonas rurales son aún más cerradas. Son cambios aún en progreso. En tiempos de Trump y del Brexit, la gente se muestra más desconfiada frente al extranjero.

—¿El filme denuncia el racismo, pero también se burla del paternalismo con que otros reciben al migrante, considerándolo una especie de minusválido...

Mi mamá es hindú, su color de tez es oscuro. Cuando era niña en Finlandia, debió soportar situaciones fuertes de racismo, algo que a mí nunca me han tocado pasar. Después de tantos años, ella es muy finlandesa, pero hasta el día de hoy no falta quien se le acerque y le hable en inglés atendiendo a su color de piel. Al ser una comedia, la película exagera tanto la discriminación como el paternalismo. Pero es verdad que existe un racismo que, poco a poco, la gente empieza a reconocer.

—¿El paisaje del filme, siempre cubierto de nieve, es bello pero también hostil. Pareciera otro símbolo del filme: los migrantes creen que encontrarán la prosperidad en el país de acogida, pero descubren condiciones muy difíciles.

Ahora en Helsinki está empezando a oscurecer a las cuatro de la tarde, y nos estamos acercando a una temporada de cuatro meses de oscuridad. Le llamamos “depresión estacional”, por estas condiciones tan extremas del invierno. Y es muy difícil para alguien que recién llega. Tienes que vivir allá para entender esa depresión.

—¿Quizás el problema del alcoholismo obedece a esa depresión invernal?

Por supuesto. Hablamos de un mundo oscuro y vacío. La adicción alcohólica es muy fuerte al norte de Finlandia, donde se filmó la película.

—¿Cuál es el ‘feedback’ que has recibido de hombres y mujeres que han visto el filme?

¡Nadie me dice que no le haya gustado! Ha habido muchas películas sobre alcoholismo, pero ninguna enfocada en una mujer joven, de carácter fuerte y frontal, con sentido del humor aunque aquejada de racismo. Al final ella cambiará, sin dejar de ser ella misma.

—Una sobreviviente...

Sí.

—¿Aurora podría ser para la comedia romántica lo que Lisbeth Salander, la protagonista de la Saga “Millenium” para el thriller policial?

(Ríe) ¡Ambas son mujeres muy poderosas, que no toleran nada! No se me había ocurrido, pero ahora que lo mencionas, Noomi Rapace es una de las actrices nórdicas de mayor presencia. En efecto, si pudiéramos trasladar a Lisbeth Salander a una comedia romántica, podría compararse con Aurora.





EL DATO:

Tras la inauguración del festival, una nueva función de “Aurora” se realizará hoy jueves a las 7 p.m., con presencia de la actriz, en el Museo de Arte Contemporáneo (Av. Grau 1511, Barranco). La entrada es libre.