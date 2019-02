Oscar 2019: Jennifer López impactó con su look en la fiesta para los ganadores | FOTOS

Su paso por la alfombra roja del Oscar 2019 fue uno de los más comentados, y el 'after party' no fue la excepción. Jennifer López demostró en los premios de la Academia por qué es la reina de los red carpets y en esta galería de imágenes te mostramos el 'look' con el que acaparó la atención en la fiesta organizada para los ganadores de la gala por la revista "Vanity Fair".

Por la tarde, Jennifer López llegó al Dolby Theatre con un vestido plateado de Tom Ford. El estilo lacio de su cabellera acentuaba su imagen de 'femme fatale'.

Jennifer López en la alfombra roja del Oscar 2019. (Foto: AFP)

Ya entrada la noche, J.Lo cambió por completo su imagen. Optó por el color azul de un diseño de Zuhair Murad de impresiones coral. Y la cabellera ondulada que la hacía ver como una estrella de los años dorados de Hollywood.

Jennifer López en la fiesta para los ganadores del Oscar 2019. (Foto: AFP)

A ambos eventos Jennifer López acudió en compañía de Álex Rodríguez, su pareja sentimental desde hace dos años.

Como es sabido, la artista fue una de las celebridades invitadas a presentar trofeos en el Oscar 2019. Además de ella, también participaron Diego Luna, Kacey Musgraves, Serena Williams, Emilia Clarke, Tina Fey, Amy Poehler, entre otros.