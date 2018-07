BTS: John Cena revela cómo se hizo tan fan de las estrellas K-Pop | VIDEO

BTS se ha hecho de fanáticos en todo el mundo, y no cabe duda que uno de sus más prominentes seguidores declarados hasta ahora es John Cena. El luchador y actor de cine no escatimó en revelar un poco más de su gran admiración hacia el grupo K-Pop en una reciente entrevista con Entertainment Tonight en la Comic-con de San Diego.

John Cena además confirmó a J-Hope, rapero del grupo, como su miembro favorito o 'bias'. "J-Hope es mi favorito, simplemente porque tiene un poquito de reputación callejera como yo", declaró, además de expresar su aprecio por la fanaticada de BTS, a quienes considera un gran factor en su amor por el septeto.

"Soy fan de la fanaticada. Es por eso que me encantan lugares como Comic con. Es por eso que amo la WWE. Porque la gente demuestra su pasión", contó. "Cuando me hice consciente del fenómeno de BTS, me dio como una tormenta. Escuché su música. Disfruto su música".

El actor expresó disfrutar "la admiración y pasión que generan", y resaltó cómo contribuyeron a hacer más conocido lo que antes era una comunidad nicho. "Que sean los primeros en tomar el K-Pop y hacerlo algo global, realmente es testimonio de lo bien que hacen su trabajo".

"Soy fan de lo que hacen y la pasión que evocan en la gente. Creo que es algo realmente especial", declaró John Cena sobre BTS, además de reafirmar en TV una divertida propuesta que hizo recientemente en redes: "Estoy postulándome a ser su guardaespaldas secreto".