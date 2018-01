Dolores O'Riordan, cantante de la banda irlandesa The Cranberries, falleció a los 46 años, según confirmó su agencia de publicidad en un comunicado a la prensa irlandesa.

"La cantante se encontraba en Londres para una breve sesión de grabación. No se harán más comentarios al respecto, por el momento", se lee en el pronunciamiento de la firma Lindsey Holmes Publicity, que fue compartido en el Facebook oficial del grupo.

"Los familiares están devastados con la noticia y han solicitado privacidad en estos difíciles momentos", se indica en la misiva.

Dolores O'Riordan ganó fama en la década del noventa como vocalista del grupo The Cranberries. "Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?", su álbum debut lanzado en 1993, los convirtió en una de las bandas europeas más populares con temas como "Dreams" y "Linger".

Al año siguiente, el grupo ganaría mucha más notoriedad con "No Need to Argue", material del que se extraen los temas "Zombie" y "Ode to My Family".

La peculiar voz de Dolores O'Riordan, oriunda de la ciudad de Ballybricken, convirtieron a The Cranberries en uno de los grupos de mayor éxito, con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo.

La banda publicó cinco álbumes antes de tomarse un receso en 2013. En ese intermedio. Dolores O'Riordan lanzó dos discos en solitario: "Are you listening?" (2007) y "No baggage" (2009).

Tras la reunión de The Cranberries en 2009, el grupo salió de gira. En 2016 visitaron América Latina con conciertos que incluyeron las ciudades de Lima, Santiago de Chile y Quito.

Dolores O'Riordan, con su icónica melena platinada, durante un show en el Royal Albert Hall de Londres en 1994. (Foto: Archivo El Comercio) Dolores O'Riordan, con su icónica melena platinada, durante un show en el Royal Albert Hall de Londres en 1994. (Foto: Archivo El Comercio)

En el 2017, el grupo lanzó el álbum "Something Else", con versiones acústicas de algunos de sus hits.

PROBLEMAS DE SALUD

Fue precisamente durante la promoción de aquel disco que la banda anunció con un comunicado que cancelarían 14 fechas debido a problemas de salud de Dolores O'Riordan.

En aquel momento, el grupo explicó que la cantante tenía problemas con su espalda, pero no dieron más detalles.

"Sentimos mucho decepcionar a nuestros fans y las impertinencias que esto pueda causar. No hemos tomado esta decisión a la ligera y la salud de Dolores es lo más importante", dijeron.

Dolores O'Riordan llegando al aeropuerto Jorge Chávez en 2010 para el que fue el primer concierto de Cranberries en el Perú. (Foto: Yael Rojas/ USI) Dolores O'Riordan llegando al aeropuerto Jorge Chávez en 2010 para el que fue el primer concierto de The Cranberries en el Perú. (Foto: Yael Rojas/ USI)

LA RECUERDAN

Tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Dolores O'Riordan, Canon Liam McNamara, uno de los amigos más cercanos de la cantante (y quien incluso participó oficiando la boda de esta con Don Burton, en 1994), dijo estar afectado por su partida.

"Mi corazón está con su familia. Dolores fue su orgullo y la alegría. la amos muchísimo", declaró al medio irlandés RTE.

"Nunca tuvo problemas. Me dolió oír las noticias y saber que nos había dejado tan pronto. Su familia la apoyó mucho siempre", añadió McNamara.

La banda de indie rock irlandesa Kodaline también fue una de las primeras en rendir tributo a la cantante. "En shock tras leer sobre la muerte de Dolores O'Riordan. The Cranberries nos dio nuestro primer gran concierto cuando salimos de gira con ellos en Francia años atrás. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos", publicó el grupo en Twitter.

Absolutely shocked to hear about the passing of Dolores O'Riordan! @The_Cranberries gave us our first big support when we toured with them around France years ago! Thoughts are with her family and friends — Kodaline (@Kodaline) 15 de enero de 2018

Michael Higgins, presidente de Irlanda, también lamentó la partida de una de las artistas más destacadas de su país.

"Con mucha tristeza he oído la noticia de la muerte de Dolores O'Riordan, músico, cantante y compositora. Dolores y los Cranberries fueron de gran influencia en el rock y pop irlandés e internacional. Recuerdo cuando Jim Kemmy me los presentó en Limerick, el orgullo que él y tantos otros sentían por el éxito del grupo (oriundo de esa ciudad). A todos aquellos que siguen la música irlandesa, a sus artistas y las artes, su muerte les representa una gran pérdida", dijo el político en un comunicado citado por la "Rolling Stone".

A su vez, Dave Davies, miembro del grupo The Kinks, dijo en Twitter: "Estoy sorprendido por la muerte de Dolores O'Riordan. Hablé con ella hace algunas semanas antes de Navidad. Estaba feliz y bien. Incluso discutimos la posibilidad de escribir canciones juntos. ¡Increíble! Qué Dios la bendiga".

I’m really shocked that #DoloresORiordan has passed so suddenly

- I was talking to her a couple weeks before Christmas she seemed happy and well - we even spoke about maybe writing some songs together - unbelievable god bless her pic.twitter.com/Pk2QyAaaBw — Dave Davies (@davedavieskinks) 15 de enero de 2018

El presentador de TV James Corden también lamentó la partida de Dolores O'Riordan.

"La conocí cuando tenía 15 años. Era amable y afectuosa. Me firmó mi boleto de tren y me hizo el día. Tuvo la más hermosa de las voces y presencia. Estoy tan apenado de saber que murió hoy", dijo el británico en Twitter.

I once met Delores O’Riordan when I was 15. She was kind and lovely, I got her autograph on my train ticket and it made my day. She had the most amazing voice and presence. So sorry to hear that she’s passed away today x — James Corden (@JKCorden) 15 de enero de 2018

El grupo Duran Duran también lamentó la noticia.

"Estamos rotos por la noticia de la muerte de Dolores O'Riordan. Nuestros pensamientos están con la familia en estos terribles momentos", publicó la banda en Twitter.

We are crushed to hear the news about the passing of Dolores O’Riordan. Our thoughts go out to her family at this terrible time. https://t.co/6p20QD2Ii5 pic.twitter.com/vXscj0VGHS — Duran Duran (@duranduran) 15 de enero de 2018

Como es sabido, Dolores O'Riordan estuvo casada con Don Burton, ex tour manager de Duran Duran. La pareja tuvo tres hijos. Se separaron en 2014 tras 20 años juntos.

Hozier, joven talento irlandés, también se manifestó ante la partida de la artista, cuya voz lo impresionó. "La primera vez que oí a Dolores fue inolvidable. Me preguntaba qué voz podía sonar así en el contexto del rock. Nunca oí a nadie usar su instrumento de esa manera. Impactado y dolido por su muerte. Mis pensamientos están con su familia", escribió el compositor.

My first time hearing Dolores O'Riordan's voice was unforgettable. It threw into question what a voice could sound like in that context of Rock. I'd never heard somebody use their instrument in that way. Shocked and saddened to hear of her passing, thoughts are with her family. — Hozier (@Hozier) 15 de enero de 2018

Josh Groban escribió en su cuenta: ¡No! Siempre adoré sus canciones y su voz".

Nooooo!! Have always adored her songs and voice https://t.co/asBAt1RJl1 — josh groban (@joshgroban) 15 de enero de 2018

Por su lado, el grupo Foster The People calificó a la artista como una pionera. "Cranberries mostró que era posible abrazar por completo la energía masculina y femenina en un solo sonido".

Shocked and heartbroken over Dolores O’Riordan’s death. The Cranberries were pinnacle in showing me that it was possible to fully embrace masculine and feminine energy in one cohesive sound. She was a true pioneer 💔 — Foster The People (@fosterthepeople) 15 de enero de 2018

A Dolores O'Riordan la sobreviven tres hijos: Taylor, de 20 años; Molly, de 16; y Dakota, de 12.

En una entrevista con "Iris News" de mayor del 2017, la cantante afirmó: "Los mejores días de mi vida los paso en casa con mi familia. Amor ser madre. Mis niños no ven como una persona famosa, no esperan nada de mí. Soy solo su mamá".

TREND GLOBAL

Cabe señal que Dolores O'Riordan se convirtió en tendencia global en Twitter tras la confirmación de su deceso.

Más de 200.000 mensajes en Twitter se compartieron en poco más de hora y media desde que se conoció su fallecimiento.

Con su fallecimiento hoy a los 46 años, Dolores O'Riordan entra en el amplio club de músicos carismáticos desaparecidos prematuramente, en el que están desde veinteañeros como Amy Winehouse o Jim Morrison a quienes se quedaron en los cuarenta, como John Lennon, Elvis Presley o Whitney Houston.