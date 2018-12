Grammy 2019: estos son los nominados a Mejor canción del año | FOTOS

La ceremonia más esperada de la industria musical ya da sus primeras pistas de quiénes se perfilan como favoritos para la próxima gala de los Grammy 2019. Conoce aquí las nominadas en la categoría Canción del año.

"All The Stars" es la canción del rapero estadounidense Kendrick Lamar y la cantante SZA. Escrita por ellos y producida por Sounwave y Al Shux, la pista es parte de la banda sonora del éxito de Marvel "Black Phanter". Esta fue escrita el 4 de enero del 2018 y logró posicionarse en el No. 7 de la lista Billboard Hot 100.

La cantante inglesa Ella Mai también es una de las favoritas con su single "Boo'd Up". Escrita por ella misma en colaboración con Joeile James, Dijon McFarlane y Larrance Dopson, la canción es parte de su disco extendido "Ready"; con el cual alcanzó el No. 5 de la lista Billboard Hot 100.

Otra de las favoritas para Canción del año de los Grammy 2019 es "God's Plan" de Drake. El cantante canadiense lanzó su single escrito por Ronald LaTour, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Matthew Samuels y Noah Shebib el 19 de enero del 2018 como parte de su segundo EP "Scary Hours".

Shawn Mendes también se hace presente en la gala con su canción "In My Blood"; primer sencillo de su tercer álbum de estudio homónimo. Perteneciente al género del rock alternativo, esta canción fue producida por Teddy Geiger y el mismo Mendes.

Una dura competencia en esta categoría es la cantante y compositora estadounidense Brandi Carlile con su canción "The Joke". Parte del sexto álbum de la artista "By the Way, I Forgive You", este single muestra una nueva faceta de la cantante, destacando su habilidad vocal en un suave arreglo de cuerdas y piano.

"The Middle" es la pista musical que también lucha por el premio en los Grammy 2019. Interpretada por Zedd y Grey, en colaboración con Maren Morris, esta canción se lanzó en enero de este año mediante Interscope Records y ha logrado ocupar el top 10 de los ránking musicales en EE.UU y el Reino Unido.

Del mismo modo, otro éxito cinematográfico se hace presente con la interpretación de la canción "Shallow" por parte de Lady Gaga y Bradley Cooper. Esta pista forma parte de la banda sonora de la película "A Star Is Born", protagonizada por ambos.

Finalmente, Childish Gambino se hace presente en la gala con su lanzamiento "This Is America". El rapero y comediante estadounidense estrenó su reciente single el 5 de mayo del 2018 en el programa de TV "Saturday Night Live".

Todos los nominados forman parte de los lanzamientos musicales entre el periodo del 1 de octubre del 2017 al 30 de septiembre del 2018.

DATO

La ceremonia de los Grammy se celebrará el próximo 10 de febrero del 2019.