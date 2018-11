Cecilia Barraza piensa en el retiro artístico para el 2021

Con 47 años de carrera artística, Cecilia Barraza cuenta que su deseo personal es retirarse de la música en el 2021. "Hace unos meses escuché a Kiss [la banda] decir que abandonaría los escenarios de aquí a tres años, así que pensé: me voy a agarrar de esa idea", cuenta entre risas.



En esta oportunidad, la cantautora presenta "Compartiendo", un concierto íntimo que se realizará el 16, 17, 23 y 24 de noviembre en el teatro Mario Vargas Llosa. Allí, Barraza compartirá escenario con jóvenes artistas de la escena local –Maritza Rodríguez, María del Carmen Padilla y Larissa Sánchez– para interpretar música de géneros como el bolero, son cubano y, por supuesto, criollo. "Quiero que en el show sientan como que estoy abriendo las puertas de mi casa, en donde contaré muchas anécdotas", explica.



En el espectáculo, además, participarán seis músicos y el zapateador Antonio Vílchez.



NUEVOS AIRES

La artista siempre se ha referido a la música criolla como un género que nunca podrá morir. Sin embargo, a sus 66 años siente la necesidad de que nuevos representantes tomen la batuta. "Con esto [su retiro de la música] no quiero decir que las demás artistas [de su generación] deban hacer lo mismo. Celia Cruz nunca se retiró. Pero sí debe haber una generación de mujeres, hombres o mixta que pueda coger esa posta y seguir haciendo lo nuestro", anota la intérprete.



La música latina está pasando por un buen momento a escala mundial, pero el Perú aún no cuenta con ese representante que nos lleve a mercados internacionales. Barraza remite este hecho al temor. "Muchos chicos sienten temor de cantar lo nuestro porque piensan que tal vez no van a tener un espacio para difundir sus temas. Hay varios programas radiales [de música criolla], pero no pasan las composiciones de nuevos artistas. No estoy en contra de escuchar los éxitos de grandes criollos, pero pienso que en los medios se debería poder matizar entre ambos".



Es por ese motivo que la cantante ve el futuro de la música criolla como algo impredecible. "Cuando digo que nuestra música está en agonía no es de mala onda, hemos pasado a un segundo plano. Se debe entender que invertir en música es educación y cultura", finaliza.

MÁS INFORMACIÓN

Lugar: teatro Mario Vargas Llosa de la BNP.

Dirección: Avenida de la Poesía 160, San Borja.

Fechas: 16, 17, 23 y 24 de noviembre, 8:30 p.m.

Entradas: Teleticket.