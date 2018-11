Son cronistas de la urbe. Poetas del asfalto sin miedo a expresar sus deseos e ideales. Un grupo de músicos fieles a sus principios.

Hay quienes, sin embargo, acusan a Chabelos de herejes de las formas. El dedo inquisidor los ha incriminado por expresar lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a formular.

Le han cantado a los más extravagantes encuentros sexuales. Desde su óptica, a veces el amor puede convertirse en experiencias casi psicodélicas. El punk, el rock –y de vez en cuando una balada pop– han sido fieles soportes de su procaz y desvergonzada verborrea.

Tras un largo silencio discográfico (de casi una década), Chabelos regresa para poner la música de cabeza. En tiempos de corrección política, ellos son una sana contracultura: han titulado a su nuevo disco “Priapismo”, término científico para describir una erección larga y dolorosa. La presentación oficial es mañana en la explanada del Parque de la Exposición.

Sergio Galliani, baterista del grupo, afirma que el nombre del álbum no es una chacota gratuita. “En este disco hablamos de lo que hemos pasado al vivir aguantados por diez años. Aguantados también en un sentido social porque todo parece que siempre está a punto de estallar, pero jamás sucede nada. Por eso la metáfora del título del álbum”, dice.

—Sorna con humor—

En total, “Priapismo” está compuesto por 16 canciones y tres ‘tracks’ en vivo en los que la banda ha sabido mantener vigente su estilo. Rafo Ráez ha agregado su impronta en la producción del sonido, algo que también hizo en “La venganza del maní asesino”, álbum del 2004.

Galliani anota que el disco es creación de Giovanni Ciccia, miembro de la banda que recogió las últimas vivencias del grupo. Asimismo, él asevera que esta producción marca una evolución con respecto a sus anteriores publicaciones. La joda sigue presente, pero el sonido es de mejor calidad.

Galliani anuncia, además, que “Priapismo” tiene novedades. Si bien el ensamble es el mismo de toda la vida (voz, guitarra, bajo y batería), han dejado fluir sus propios gustos musicales, por lo que no solo habrá punk rock, sino también canciones que coquetean con el progresivo, el metal y la salsa dura.

Destacan canciones como “Les vas a pagar”, una mirada crítica a la sociedad. “Es un tema que habla del sistema que está de cabeza, que no sirve para nada y, como no podría ser de otra manera, se menciona a la Sunat, que es su bastión, la cara de algo que te quita y no te retribuye de ninguna forma”, afirma Galliani.

También está “Quiero ser normal”, ironía sobre lo que uno está dispuesto a hacer para encajar. Galliani anota: “Habla de cómo la sociedad acepta que la gente tenga plata y buena posición social sin importarle si ellos se la ganaron robando”.

En este disco, Chabelos no ha dejado de titular algunas de sus canciones con la acidez y desfachatez que los caracteriza. “Tenemos una salsa bien tocadita, bien bacán, que se llama ‘Sácala que me cago’. Es una canción netamente de joda y chongo que, justamente, habla del tema que describe en su nombre”, agrega Galliani y, seguidamente, suelta una carcajada. Tenemos punk pícaro de sobra.

Más información

​Lugar: explanada del Parque de la Exposición. Dirección: Av. 28 de Julio, Lima. Horario: sábado 3, desde las 11 a.m. Entradas: Teleticket.