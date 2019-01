BLACKPINK anuncia gira mundial "In Your Area 2019"

#BLACKPINK 2019 WORLD TOUR with KIA [IN YOUR AREA]

Coming soon to

NORTH AMERICA • EUROPE • AUSTRALIA

BLINKS get ready!



TOUR INFO @ https://t.co/3OTd31Fsf6#블랙핑크 #BLACKPINK2019WORLDTOURwithKIA #INYOURAREA #KIA #YG pic.twitter.com/wQPMnfLr8Q