Descargar MÚSICA GRATIS MP3 es fácil si sabes cómo hacerlo. ¿Quieres escuchar música online rápido, fácil, seguro, legal y sin ninguna restricción? ¿Amas la buena música y quieres escuchar tus canciones favoritas sin tener que pagar una suscripción de Spotify Premium o YouTube Music? No te preocupes más, porque aquí hemos recapitulado los sitios más populares para descargar música gratis online y armar el mejor playlist con canciones de todos los géneros. ¿Cómo y dónde bajar música gratis online en cuestión de segundos? Cuando ingreses a las plataformas o aplicaciones -apps- móviles que te mostraremos, solo debes escribir el nombre de la canción o del artista que deseas y disfrutar de un tiempo placentero en el trabajo o en tu hogar. Eso sí, es conveniente destacar que una de las páginas más usadas es YouTube, donde millones de personas en el mundo escuchan música gratis en calidad óptima y vía online, sobre todo ahora que salió YouTube Music.



Términos como “descargar música gratis”, “escuchar música gratis”, “música gratis online” o "descargar música

MP3 gratis" te darán buenos resultados de búsqueda en Internet, pero no siempre te garantizarán lo que buscas. Géneros como el rock, punk, latino, jazz, reggaetón, pop, indie, alternativo, hip-hop, folk, metal, acústico, soul, reggae, blue, romántica, k-pop, música de los 80, 90, 2000 y otras décadas, están entre los más solicitados para descargar música gratis online. Las mejores canciones en MP3 del momento este 2018 y exclusivos para ti, puedes hacerlo a través de las diferentes plataformas streaming. Una de las más populares es Spotify, que es una aplicación multiplataforma empleada para la reproducción de música vía streaming. Otra es YouTube Music, que es una app móvil que proporciona una interfaz personalizada en función de géneros, listas de reproducción y recomendaciones.

Descargar música gratis online es una de las actividades más frecuentes en todo el mundo. Cuando los usuarios ingresan a las diferentes páginas web por Google, encuentran sitios ilegales, que infringen los derechos de autor y con riesgo de amenazas de virus, tanto en sus celulares y computadoras. Entonces, ¿cómo puedes escuchar canciones online sin ningún peligro? Si no cuentas con acceso a ningún servicio de streaming, descuida, a continuación, te explicaremos las formas rápidas y sencillas.

El costo o temor a meterse en problemas por descargar música gratis online en la red es latente e impide que miles accedan a dicha posibilidad en diversas partes del planeta. Sin embargo, existe la aplicación YouTube Music que te permite descargar tus temas preferidos sin correr mayores riesgos. Aquí todos los detalles.

PÁGINAS PARA DESCARGAR MÚSICA GRATIS

El mercado se ha ampliado tanto que ahora ya no solo tienes aplicaciones como Spotify, YouTube Music, Google Play Music o Apple Music y es que hay muchos usuarios que no se han familiarizado estas apps por lo que optaron por utilizar estas páginas que con las que ahora son felices.

A continuación, existen diferentes páginas web para descargar música gratis online en la mejor calidad, para poderla disfrutar cuando quieras. Solo busca a tus artistas favoritos o el género que más te guste para poder escucharlo ahorita mismo de manera gratuita y legal.

1. ¿Cómo descargar música gratis en Spotify?

Es la plataforma streaming más popular para escuchar y descargar música gratis online. Spotify

Es la plataforma streaming más popular para escuchar y descargar música gratis online. Spotify Premium es gratis por 30 días y luego puedes hacer un pago mensual cuando quieras. Brinda buena calidad de sonido premium y tiene una gran variedad de artistas y géneros musicales para crear tu Playlists para cada ocasión.

2. ¿Cómo escuchar música online en Google Play Music?

Puedes acceder a música gratis online si tienes una cuenta de Google. (Foto: Captura) Captura

Aunque ahora Google Play Music tiene suscripción, puedes acceder a música gratis online si tienes cuenta de Google. Además, solo podrás “pasar” de canción seis veces al día.

3. ¿Cómo puedes escuchar música gratis en Amazon?

Amazon tiene más de 46 mil pistas gratis disponibles en MP3 y va en aumento. (Foto: Captura) Captura

Amazon tiene más de 46 mil pistas gratis disponibles en MP3, y seguramente seguirá creciendo con el tiempo. La ventaja de este sitio web es que se puede buscar de manera fácil, filtrando géneros e informando cuántas canciones gratis online caen en cada categoría. También, puedes escoger las canciones de la misma forma en que compra otras mercancías en Amazon.

4. ¿Cómo descargar música online en Epictonic?

Posibilidades para todos los gustos. (Foto: Agencias) Difusión

Epictonic es un portal web que ya tiene muchos años en Internet y es que esta página apareció en el año 1999 para ayudar a los artistas a difundir su música y hacerse conocidos aunque, por problemas financieros, esta tuvo que cerrar pero en el año 2011 tuvo un relanzamiento que lo ha dejado 'más arriba' que nunca.

Por otra parte, también te da la posibilidad de configurar tus propias listas de reproducción sin necesidad de registro y de una forma sencilla e intuitiva, y puedes descargar música gratis en formato MP3 también sin contar con una suscripción. También tienes artículos especializados que los puedes leer sin cobrar.

5. ¿Cómo bajar música gratis en MP3 en Musopen?

Si eres fanático de la música clásica, lo cierto es que te resultará fácil encontrar descargas gratuitas. (Foto: Captura) Captura

Si eres fanático de la música clásica, lo cierto es que te resultará fácil encontrar descargas gratuitas; después de todo, la mayoría de las composiciones clásicas. Musopen, una organización sin fines de lucro dedicada a la preservación y el acceso a la música clásica, alberga una impresionante biblioteca de canciones y composiciones, todas sin restricciones de derechos de autor.

6. ¿Cómo puedes descargar música online en The Internet Machine?

En esta plataforma puedes disfrutar y descargar música gratis online de diferentes géneros. (Foto: Captura) Captura

La “observadora de Internet” tiene un apartado donde recopila música en vivo de bandas de todo tipo. Incluso puedes descargar música gratis online.

7. ¿Qué hacer para bajar música gratis en Free Music Archive?

Al igual que SoundCloud, tendrás un reproductor online mientras buscas y escuchas alguna canción que te guste. (Foto: Captura) Captura

Nacida como una iniciativa de la radio WFMU, esta web te permite descargar música gratis online, de forma legal y sin ningún registro alguno.



Al igual que SoundCloud, tendrás un reproductor online mientras buscas y escuchas alguna canción que te guste. Si te convence alguna, tendrás un botón de descarga al lado para guardarla en tu celular o tu computadora.

8. ¿Cómo descargar música gratis en Last.fm?

La web ha ido evolucionando, reproduciendo lo mejor de la música actual desde YouTube. (Foto: Captura) Captura

No dudamos que hayas escuchado o visto, al menos una vez, la publicidad de Last.fm en tu dispositivo móvil; sin embargo, esta también aparece entre las páginas legales más utilizadas y con mejor programación para que puedas interactuar con las canciones que más te gustan.

Last.fm es la red social musical que ha evolucionado durante los años desde su creación y es que ahora puedes personalizar tu lista de reproducción suscribiéndote, aunque aquí viene lo más importante ya que este página tiene un catálogo único para descargar música gratis.

9. ¿Cómo descargar música gratis en Live Music Archive?

Cuenta con más de 175 mil canciones divididas en los diferentes catálogos que puedes encontrar en la página. (Foto: Captura) Captura

Sin duda alguna, el banco máximo de archivos utilizables y libres de Creative Commons es Internet Archive y dentro de este se encuentra también el repositorio digital de canciones libres de uso el cual se llama Live Music Archive.

Dentro de este sitio web puedes tanto escuchar tu música favorita así como también descargarlas sin necesidad de suscribirte a la página ya que esta tiene libre uso para todos los usuarios que necesiten algunas canciones que estén en su catálogo musical.

10. ¿Cómo bajar canciones online en Noise Trade?

Esta web tiene dentro de su catálogo miles de artistas que buscan alguna audiencia para su música. (Foto: Captura) Captura

Esta web tiene dentro de su catálogo miles de artistas que buscan alguna audiencia para su música. Además de permitir el rastro de canciones por géneros o palabras, esta plataforma te permite descargar y escuchar gratis online tus propias canciones, por si quieres que más personas te escuchen.

Para esta web sí será necesario que te registres, pero tranquilo, pues la única condición que ponen es que permitas que te envíen correos electrónicos de artistas. Si aceptas esto, podrás descargar toda la música que quieras.

11. ¿Cómo descargar música online en Soundcloud?

En esta plataforma podrás encontrar música gratis de cualquier género. (Foto: Captura) Captura

Otra de las webs más conocidas para descargar canciones gratis y de manera legal, además de escucharlas, es Soundcloud, la cual te va a permitir también subirlas siempre y cuando te suscribas a su portal web.

En la mayoría de los casos, cuando son canciones propias, tienes la posibilidad de evitar la descarga y hacer que los usuarios solo puedan escuchar 30 segundos de la misma, es como un avance para que así puedan evitar la piratería de tu soundtrack.

12. ¿Cómo descargar música gratis en Jamendo?

Si has estado buscando música gratis, posiblemente te habrás topado con las Creative Commons. Esta web se nutre de ellas. (Foto: Captura) Captura

Al igual que Soundcloud, Jamendo es una de las páginas alternativas más conocidas para descargar y escuchar música gratis en MP3 y es que, desde el año 2005 (año de su creación), vienen siendo el repositorio digital de canciones que en su mayoría son independientes.

El catálogo de música que puedes encontrar en Jamendo está formado por artistas emergentes y alternativos que quieren hacer llegar su obra al público. Tienes la posibilidad de filtrar las canciones por géneros, buscar por palabras clave, etc.

13. ¿Cómo descargar canciones en Be Sonic?

Más que un sitio de descargas, este portal se utiliza como una red de promoción musical. (Foto: Captura) Captura

Esta es otra web donde no encontrarás artistas famosos y canciones populares para escuchar música gratis online, pero sí a nuevos artistas que suben sus temas con la esperanza de encontrar a su público ideal.

Más que un sitio de descargas, este portal se utiliza como una red de promoción musical, por lo que podrás encontrar a diversos artistas tocar tus géneros favoritos y poder descargar tu música gratis.

14. ¿Qué canciones online puedes escuchar en Purevolume?

PureVolume nació en el año 2013 con este objetivo de descagar música gratis online. (Foto: Captura) Captura

PureVolume nació en el año 2013 con este objetivo de descargar música gratis online, y desde entonces su labor ha sido reconocida por importantes medios estadounidenses de la talla de New York Times, The Wall Street Journal, Newsweek, LA Times o Chicago Tribune.

15. ¿Qué música gratis puedes escuchar en DatPiff?

DatPiff es un sitio para aquellos que gustan del rap y la comunidad hip-hop. (Foto: Captura) Captura

DatPiff es un sitio para aquellos que gustan del rap, la comunidad hip-hop y una fábrica de nuevas producciones gratis online debido a las mezclas que generan. Algunas de las pistas que se encuentran en este sitio son compilaciones de artistas que buscan tener relevancia y algunas son creaciones nuevas basadas en alguna canción famosa.

16. ¿Cómo descargar música gratis en ReverBNation?

Grandes nombres como Alabama Shakes, The Civil Wars e Imagine Dragons tuvieron su inicio en ReverbNation. (Foto: Captura) Captura

Grandes nombres como Alabama Shakes, The Civil Wars e Imagine Dragons tuvieron su inicio en ReverbNation, compartiendo su música gratis online y logrando captar una leal base de fans. En ReverbNation hay una mezcla de todos los géneros, pero el sitio tiende a inclinarse más por el pop, la música alternativa y el hip-hop.

17. ¿Cómo descargar música gratis en Cliggo?

En Cliggo puedes escoger canciones populares por países o dejarte llevar por las recomendaciones. (Foto: Captura) Captura

Lo más parecido a Spotify que encontrarás por aquí. En Cliggo puedes escoger canciones populares por países o dejarte llevar por las recomendaciones.

18. ¿Qué música online puedes escuchar en Noon Pacific?

Aquí podrás encontrar canciones seleccionadas por su creador, Clark Dinnison. (Foto: Captura) Captura

Esta es una página minimalista e íntimo. Aquí podrás encontrar canciones seleccionadas por su creador, Clark Dinnison y también tienes opción a escuchar música gratis online.

19. ¿Cómo descargar música gratis en Jango?

Jango es una combinación de música conocida y artistas nóveles. (Foto: Captura) Captura

Jango es una combinación de música conocida y artistas nóveles. Solo tiene un anuncio por día, sin embargo, no puedes ir directamente a una sección de la música. Te toca escucharla entera. Aquí también puedes disfrutar las canciones gratis online.

20. ¿Cómo descargar música online en AccuRadio?

Una de las radios online más completa. Aquí también puedes escuchar música gratis online. (Foto: Captura) Captura

Una de las radios online más completa. La mala noticia es que su interfaz está algo desfasada, pero puedes saltar de canción siempre que quieras. La mala noticia es que no deja de ser una radio así que no puedes crear tus playlists.

21. ¿Cómo descargar música gratis en Grooveshark?

Grooveshark fue una organización internacional, que tenía como base un amplio motor de búsqueda de música gratis online. (Foto: Grooveshark) Grooveshark

Grooveshark fue una organización internacional, que tenía como base un amplio motor de búsqueda de música gratis online y recomendación de esta, permitiendo a los usuarios buscar y subir música de forma libre y gratuita. Esta plataforma web tuvo un flujo de 100 hasta 110 millones de canciones al mes, además de 35 millones de usuarios registrados. En abril de 2009, su audiencia creció a un ritmo del 2 o 3% por día.

22. ¿Cómo descargar música en Songr?

Songr es un programa de búsqueda para descargar música gratis y vídeos en la web. (Foto: Captura) Captura

Songr es un programa de búsqueda para descargar música gratis y vídeos en la web, con la comodidad de la búsqueda a través de los motores especializados. Con esta plataforma puedes bajar canciones en MP3 (siempre que, lógicamente, no tenga derechos de autor) usando más de 10 motores de búsqueda temáticos al mismo tiempo, sin esperas y rápidamente, perfecto durante nuestras pruebas e indispensable para cualquier amante de la música.

23. ¿Cómo escuchar música gratis en Rdio?

Rdio era un servicio streaming de música gratis online que ofrecía a sus suscriptores una variedad de catálogos sin publicidad. (Foto: Rdio) Rdio

Rdio era un servicio streaming de música gratis online que ofrecía a sus suscriptores una variedad de catálogos sin publicidad respaldados en 85 países. Esta plataforma web estaba disponible como aplicación en dispositivos móviles con Android, BlackBerry, iOS y Windows Phone. En Rdio podías descargar música gratis online para su reproducción sin conexión. El 16 de noviembre la empresa se solicitó la bancarrota.

24. ¿Cómo descargar música gratis en Magnatune?

Magnatune es el lugar perfecto para encontrar, descubrir y escuchar música gratis. (Foto: Magnatune) Magnatune

Magnatune es el lugar perfecto para encontrar, descubrir y escuchar música gratis. Existe una versión de pago que te permite descargar las canciones en varios formatos y te ahorra los anuncios de la versión gratuita.

25. ¿Cómo puedes descargar música gratis en Musicuo?

Musicuo es un reproductor de música online en tecnologías web y un catálogo musical alojado en servidores. (Foto: Captura) Captura)

Musicuo es un reproductor de música online en tecnologías web y un catálogo musical alojado en servidores. Con una cuenta de usuarios podrás crear y escuchar tus listas de reproducciones musicales. En la parte izquierda tienes tu biblioteca, emisoras personales, listas de reproducción y búsquedas recientes. Esta plataforma web añadió varias opciones básicas compatibles, soporte para scrobbing de Last.fm y visualizador de letras de canciones; aportes que hacen del sitio una alternativa para tener en cuenta.

TOP HITS QUE PUEDES DESCARGAR GRATIS DE SPOTIFY

Estas son las canciones del momento en el mundo que puedes descargar gratis online de Spotify y escuchar gratis en la misma plataforma:

THANK U, NEXT - ARIANA GRANDE (2018)

WOMAN LIKE ME - LITTLE MIX Y NICKI MINAJ (2018)

WITHOUT ME - HALSEY (2018)

NOTHING BREAKS LIKE A HEART - MARK RONSON Y MILEY CYRUS (2018)

TIC TOC - 6IX9INE Y LIL BABY (2018)



KISS AND MAKE UP - DUA LIPA Y BLACK PINK (2018)

MIA - BAD BUNNY Y DRAKE (2018)

ARMS AROUND YOU - XXXTentacion, LIL PUMP, SAW LEE Y MALUMA (2018)



SHALLOW - LADY GAGA Y BRADLEY COOPER (2018)

SUNFLOWER - POST MALONE Y SWAE LEE (2018)

TAKI TAKI - DJ SNAKE, SELENA GOMEZ, OZUNA, CARDI B

BETTER - KHALID

CLOSE TO ME - ELLIE GOULDING, DIPLO Y SWAE LEE

LET YOU LOVE ME - RITA ORA

SWEET BUT PSYCHO - AVA MAX

HAPPIER - MARSHMELLO Y BASTILLE

RUIN MY LIFE - ZARA LARSSON

