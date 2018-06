El gobierno de Estados Unidos confiscó unos 800 millones de dólares a Diosdado Cabello, número dos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró el reputado periodista Óscar Haza -radicado en Miami- citando a “fuentes importantes” de la Administración Trump.

“Se ha incautado dinero ya comprobado que pertenece a Diosdado Cabello, la suma de $800 millones de dólares, que podrían pagar por dos meses el servicio de la deuda externa de Venezuela”, afirmó el periodista en su programa radial, que se emite en el sur de Florida.

“Le han dado en el centro del cuarto de máquina del barco de su poderío económico, producto del narcotráfico y de los negocios que se han llevado a cabo para su beneficio”, dijo Haza.

El periodista mencionó -siempre citando a las mismas fuentes- que esta orden del gobierno de Trump tiene "histérico" a Cabello.

"Una histeria que se vuelca en odio, resentimiento e impotencia a través de su programa 'Con el Mazo Dando' y la radicalización de su discurso”, afirmó.

Estados Unidos ya impuso en mayo nuevas sanciones a Diosdado Cabello por lavado de dinero y lo acusó de estar directamente involucrado en el tráfico de drogas a Europa desde Venezuela. También lo ingresó a su lista negra de criminales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro.

Por otro lado, Óscar Haza aseguró que la hija del también diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, Daniella Cabello, fue intervenida por el Servicio de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York.



Luego fue deportada de Estados Unidos hacia Venezuela, bajo el argumento de que su visa había sido cancelada, indicó Haza.

Diosdado Cabello

Poder y acusaciones

►Hombre fuerte del chavismo, Diosdado Cabello ha pasado por los cargos más altos del Gobierno de Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999.



►Cuando la oposición dio un golpe de Estado por dos días en 2002 al fallecido ex mandatario y nombró en el poder al empresario Pedro Carmona Estanga, el chavismo retomó Palacio de Miraflores al mando de Cabello y éste llegó a ser presidente interino del país hasta el retorno de Chávez a la sede de gobierno.



►Cabello, de 55 años, es actualmente el primer vicepresidente del PSUV y fue presidente de la Asamblea Nacional entre 2012 y 2016.



►En noviembre de 2017, la ex fiscal Luisa Ortega difundió un video en el que el ex presidente de Odebrecht en Venezuela, Euzenando Prazeres de Azevedo, aseguró que financió la campaña de Cabello en las elecciones regionales de 2008, en las que aspiraba a ser gobernador del estado Miranda.



►La Unión Europea lo incluyó en su "lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas" en enero de este año.



►El pasado abril, el sobrino de Iván Márquez -dirigente de las desmovilizadas FARC-, Marlon Marín, dijo que se reunió con Cabello en Venezuela y habló ante la DEA sobre su presunto vínculo con el narcotráfico y los militares del llamado 'Cartel de los Soles'.