Larry Nassar fue condenado a la pena máxima de 175 años de cárcel y fue gracias a que fue desenmascarado por una de sus víctimas, la gimnasta Rachael Denhollander. Fue ella quien con un correo dio a conocer las agresiones sexuales cometidos por el ex médico.

Denhollander no fue la primera persona que señaló a Larry Nassar por sus infames actos. Desde hace dos décadas, muchas menores se quejaron con sus familiares y autoridades de las organizaciones deportivas responsables del actuar del ex médico, pero ninguna de esas acusaciones se convirtieron en casos judiciales serios.

Lo preocupante de estos actos delictivos es que Larry Nassar trabajó por mucho tiempo en la Universidad Estatal de Michigan y desde hace 22 años fue el médico oficial del equipo de gimnasia olímpica de los Estados Unidos.

Fue en agosto de 2016 cuando Rachael Denhollander, y poco después la medallista olímpica Jamie Dantzscher, lo denunció e inició el declive del ex médico, que se agravó cuando se sumaron las más de 156 víctimas que finalmente lo llevaron a la cárcel.

— El inicio del fin para Nassar y su caída en picada —



El 4 de agosto de 2016, Rachael Denhollander leyó un artículo periodístico del diario The IndyStar que llevaba el nombre de Out of balance’ (‘Fuera de balance’), una nota donde se contaba cómo el equipo de gimnasia de los Estados Unidos no había denunciado de la manera correspondiente ni a tiempo los actos de abusos a menores por parte de los entrenadores. El informe apuntaba a los casos de Mark Schiefelbein, James Bell y William McCabe. Denhollander observó que su ex médico que la agredió sexualmente era totalmente pasado por alto.

Al finalizar la lectura, la gimnasta se comunicó con el autor de la nota periodística diciéndole: “Mi experiencia puede no ser relevante para su investigación, pero estoy enviando un correo electrónico para informar de un incidente. No fui molestada por mi entrenador, fui abusada por el doctor Larry Nassar, el médico del equipo de gimnasia de Estados Unidos. Tenía quince años, y fue bajo la apariencia de un tratamiento médico para mi espalda".

Rachael Denhollander, víctima de Larry Nassar. (Reuters). Rachael Denhollander, víctima de Larry Nassar. (Reuters).

El 15 de agosto de ese año, los periodistas del IndyStar recibieron la llamada del abogado John Manly y representante de la medallista olímpica Jamie Dantzscher. Ella también aseguraba que fue abusaba por Larry Nassar y que estaba dispuesta a demandarlo oficialmente. Esto se sumó a las entrevistas que les otorgó Rachel Denhollander y a las más de 110 páginas documentos que probaban los cuestionados tratamientos que recibió del ex médico.

El 29 de agosto, Rachel Denhollander sumo formalmente su denuncia y aseguró que guardo silencio todo ese tiempo por el poder que tenía Larry Nassar.

El 12 de setiembre, los periodistas de IndyStar dan a conocer a través de una nota las dos denuncias contra Nassar, quien entonces formaba parte de la Universidad Estatal de Michigan. El abogado del ex médico, Matthew Borgula, dijo que Larry Nassar "enfáticamente negaba cualquier mal comportamiento”.

Ocho días después, el 20 de setiembre, varias demandas iban surgiendo contra Larry Nassar, lo que llevó a que la Universidad de Michigan lo despida.

El 21 de noviembre, se suman a la lista de denuncias contra Nassar varios cargos por abuso de menores de 13 años. EL fiscal general de Michigan, Bill Schuette, aseguraba que estas nuevas demandas solo eran “la punta del iceberg”. Se sospechaba que para esas fechas ya se habían recibido más de 50 quejas contra el ex médico y que estas iban en aumento.

Poco antes de finalizar el año, el 16 de diciembre 2016, se presentan cargos federales contra el ex médico por posesión de pornografía infantil, esto en el marco de seguimientos que se dieron por parte del FBI.

Entre los discos duros y las posesiones de Larry Nassar, los investigadores hallaron que el ex médico estuvo en posesión de miles de archivos de pornografía con menores entre el 2003 y el 2016.

Además, las autoridades afirmaron que se había encontrado en su computadora personal, varias imágenes explícitas y un video donde se ve a Larry Nassar acosando a una menor en una piscina.

Larry Nassar. (Foto: AFP) El ex médico, Larry Nassar. (Foto: AFP) AFP

El 25 de enero 2017, la esposa de Larry Nassar pide el divorcio y se aleja del ex medico con la custodia de sus tres hijos y desde entonces no han tenido ningún contacto que se conozca.

El 11 de julio, Larry Nassar se declaró culpable de los tres delitos relacionados con pornografía infantil en una corte federal de Michigan, lo que significaría el inicio de una serie de denuncias durante todo lo que quedaba del año y que lo llevarían finalmente a prisión.