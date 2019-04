¿Qué se sabe del informe Mueller sobre los crímenes imputados a Trump? Farid Kahhat lo explica.

El informe confidencial del fiscal especial Robert Mueller sobre la investigación de la injerencia rusa en las elecciones del 2016 tiene más de 300 páginas, pero solo se ha publicado un resumen de cuatro páginas elaborado por el secretario de Justicia Robert Barr. Sobre la base de este resumen, el internacionalista Farid Kahhat analiza el asunto:

“Sabemos que la Comisión Mueller logró siete condenas del entorno del presidente Trump. Sabemos también que se prueba que hubo injerencia del Gobierno Ruso en las elecciones norteamericanas, y que hubo contactos entre el Gobierno Ruso y miembros de la campaña de Trump, pero que estos no llegan a constituir el delito de colusión para beneficiar a Donald Trump en detrimento de la candidata rival Hillary Clinton”, sostiene Kahhat.

“En ese sentido, se puede decir con certeza que este es un triunfo político sin atenuantes para Donald Trump porque ese era el principal cargo. El cargo de colusión era pasible de dar inicio, en caso de haberse comprobado, a un juicio político en contra de Trump”, continúa el internacionalista.

“Probablemente ese juicio político no hubiera concluido en su destitución del cargo, porque no habría habido los dos tercios necesarios en el Senado para lograr ese propósito, teniendo en consideración que hay una mayoría republicana en esa cámara del Congreso, pero probablemente hubiera deslegitimado la gestión de Trump y eso no ha ocurrido. Esa es una derrota para los demócratas y claramente un triunfo para el propio Trump”, enfatiza.

"El otro cargo que se le formulaba, sin embargo, es uno donde la evidencia no es tan concluyente. Era el cargo de obstrucción a la justicia. Trump en un tuit dice que el informe equivale a su completa y total exoneración de responsabilidad. La paradoja es que el único párrafo del reporte de la comisión Mueller que cita el resumen de cuatro páginas de William Barr, secretario de Justicia, dice literalmente lo siguiente: ‘Si bien este reporte no concluye que el presidente ha cometido un crimen, tampoco lo exonera de responsabilidad’”.

