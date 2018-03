Quién es Mark Anthony Conditt, el presunto atacante de Texas

El sospechoso de colocar cuatro bombas que mataron a dos personas e hirieron a otras dos en la capital de Texas era un desocupado que había abandonado los estudios universitarios y aparentemente no dejó mucho rastro aparte de unos blogs en 2012 sobre el matrimonio gay y otros temas.

Las autoridades dijeron que Mark Anthony Conditt se inmoló a primera hora del miércoles en el estacionamiento de un motel cuando un equipo policial de asalto se acercaba a su camioneta. La policía no difundió su nombre, pero un agente al tanto de la investigación identificó a Conditt, hablando bajo la condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar públicamente.

Conditt creció en Pflugerville, un suburbio al noreste de Austin, donde siguió viviendo después de abandonar el hogar paterno. No es lejos del lugar de la primera explosión -la del 2 de marzo, que mató a Anthony House, de 39 años-, aunque no se sabe si Conditt conocía a las víctimas. Las autoridades dijeron que los motivos no estaban claros.

Las autoridades divulgaron escasos detalles sobre el sospechoso aparte de su edad, que era blanco y aparentemente desempleado. Mensajes online indican que recibió educación en su casa. Asistió al Austin Community College de 2010 a 2012, pero no se graduó, de acuerdo con una vocera de la casa de estudios.

Conditt dejó escasos rastros en las redes sociales. Aparte de algunas fotos en la página de Facebook de su familia, aparentemente dejó seis textos en un blog personal en 2012. Un bloguero que se identifica como Mark Conditt de Pflugerville dice en un texto que el matrimonio gay debería ser ilegal. Promueve la eliminación de los registros de abusadores sexuales y argumenta a favor de la pena de muerte. Dice que sus mayores intereses son el ciclismo, el tenis y escuchar música.

Jeff Reeb, un vecino de los padres de Conditt en Pflugerville durante 17 años, dijo que lo vio crecer y siempre le pareció “inteligente” y “educado”.

Añadió que el padre de Conditt, a quien identificó como Pat, era empleado de la empresa distribuidora de productos de salud y belleza Amway y también compraba artefactos electrónicos para revenderlos.

Las autoridades creen que Conditt fabricó todas las bombas y probablemente actuó solo, aunque investigan si recibió ayuda. Advirtieron al público que podría haber paquetes explosivos colocados entre 24 y 36 horas antes de su muerte y pidieron que se denunciara la presencia de paquetes sospechosos.



